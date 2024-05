«Une expérience incroyable, unique» : le témoignage des 16 jeunes qui ont accompagné la flamme olympique sur le Belem

Marseille s'apprête à vivre un moment historique. La flamme olympique va débarquer ce mercredi dans la cité phocéenne à bord du Belem, le convoyeur du symbole des Jeux. Avant de démarrer son tour de France, elle aura passé 12 jours en mer depuis Athènes. Europe 1 a pu échanger avec plusieurs matelots, notamment 16 éclaireurs, âgés de 17 à 24 ans, sélectionnés pour cette incroyable épopée.

Thomas, 20 ans, est conquis, heureux d'avoir participé à ce convoi pour ramener la flamme en France. "C'est une expérience incroyable, unique. Tout le monde ne peut pas faire ça, surtout avec la flamme olympique à bord. On a appris plein de choses, on a pu faire des quarts, tenir la barre pendant quatre heures".

"Parfois, c'est dur"

Une expérience enrichissante bien que parfois éprouvante. "C’est vrai que c’est impressionnant. Parfois, c’est dur, notamment en pleine tempête lorsqu'on est obligé d'être deux à la barre. C'était une découverte totale", témoigne Shawn, 17 ans, benjamin de l'équipage.

Quant à la flamme, elle est en permanence surveillée par trois militaires. "Ils gardent toujours un œil dessus. Sur le Belém, elle se balade un peu partout, elle est à table avec nous quand on mange", indique Shawn. Dernier petit déjeuner en tête-à-tête ce mercredi matin, avant une grande parade toute la journée dans la rade de Marseille.

"L’aventure se termine, on a envie de rester à bord du Belém, mais on est aussi ravi d’arriver à Marseille, ça va être incroyable. Il y a plus de 1.000 bateaux pour nous attendre et puis on imagine même combien de personnes seront présentes sur le Vieux-Port", souffle Thomas. Au total, 150.000 spectateurs attendus pour féliciter les jeunes matelots, admirer l'arrivée du Belém et applaudir Florent Manaudou, premier porteur de la flamme olympique sur le sol français.