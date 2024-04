«Un immense privilège» : 16 jeunes Français accompagnent la flamme olympique à bord du Belem

Le Belem a largué les amarres et est parti de Grèce, avec à son bord, la flamme olympique. Elle a été remise vendredi au président du comité d'organisation des Jeux olympiques, Tony Estanguet. Le fameux trois mâts doit la mener jusqu'à Marseille le 8 mai prochain. À bord, il y a également des jeunes qui constituent une bonne partie de l'équipage.

À bord, Seize jeunes âgés de 17 à 24 ans, venus des quatre coins du pays. Ces éclaireurs ont été sélectionnés par la Caisse d'épargne, le mécène du Belem. Pour la plupart novices de la voile, ils ont passé une journée d'initiation sur le vieux gréement. Une révélation pour Hugo : "En arrivant sur le Belem pour la première fois, j'ai été émerveillé par la beauté du bateau. Ça reste un immense privilège de remonter à bord pour transporter cette flamme et la ramener en France. C'est fou", se réjouit l'adolescent.

Arrivée à Marseille dans 12 jours

Pour manier ce géant des mers de 58 mètres de long, et composé de 22 de voiles, ils seront aidés par l'équipage composé de 16 matelots sous le commandement du capitaine Aymeric Gibet. Cette joyeuse troupe va passer 12 jours en Méditerranée avant d'arriver à Marseille, pour le clou du spectacle. "De voir tous les bateaux, tous les passionnés de mer qui vont nous accueillir, nous acclamer avec les cornes de brume et tous les moyens possibles qui vont nous accompagner dans le port. Je pense que ça va être surtout très très fort. Je reviens quand même au bercail vu que je suis du Var, j'aurai de la famille et je vais être contente de pouvoir les rendre fiers", sourit Manon, 24 ans.

La flamme débutera ensuite son tour de France, mais elle reprendra la mer le 7 juin à bord du trimaran Armel Le Cléac'h, direction cette fois les Antilles.