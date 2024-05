Arrivée de la flamme olympique à Marseille : qui la portera après Florent Manaudou ?

J-2 avant l’arrivée de la flamme olympique à Marseille ! Actuellement à bord du Belem, elle doit arriver le 8 mai sur le sol français. Florent Manaudou sera le premier porteur à la descente du bateau tandis que la suite du programme s'annonce tout aussi festive.

Après une grande fête sur le Vieux Port prévue mercredi soir, la flamme déambulera jeudi dans la cité phocéenne et ils seront une centaine à se relayer pour la porter de Notre-Dame de la Garde au stade Vélodrome.

Papin et Rongier à l'honneur

Parmi eux, on retrouvera évidemment des footballeurs de l’OM comme Basile Boli, dont la fameuse tête est restée dans la mémoire de tous les Marseillais, Didier Drogba mais surtout Jean-Pierre Papin, l’idole de la Canebière. "Le fait de pouvoir porter cette flamme, c'est juste magique, surtout à Marseille. Moi, je vais la porter au Vélodrome, cela sera encore plus symbolique", poursuit l'ancien attaquant. "Je vais monter les marches du Vélodrome et normalement, je devrais la passer à Valentin Rongier".

Un passage de témoin symbolique avec l’actuel capitaine de l’OM. À noter que côté sportifs, il y en aura pour tous les goûts avec des nageurs, escrimeuses et même basketteur en la personne de Tony Parker.

"C’est juste extraordinaire"

Des personnalités marseillaises seront également mises à l’honneur comme le chanteur Soprano ou encore le chef 3 étoiles, Alexandre Mazzia. "Ça arrive une fois tous les 100 ans. C’est juste extraordinaire. J’ai été choyé, je suis fier de tout ce qu’on peut accomplir actuellement. C’est vraiment une fierté infantile, presque juvénile", décrit le chef. Chacun de ces porteurs courra 200 mètres avec la flamme qui passera ensuite la nuit devant le Stade de Vélodrome avant de filer dans le Var, vendredi.