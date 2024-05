La flamme olympique arrive à Marseille : 2.000 embarcations attendues pour accueillir le Belem

J-1 avant l'arrivée de la flamme olympique en France, à bord du Belem, célèbre trois mâts, qui fera une entrée majestueuse dans la rade de Marseille, escorté par un millier de navires de toute sorte. Des plaisanciers, qui ont dû s'inscrire en amont pour des raisons de sécurité, fiers d'y participer et de briquer leur embarcation spécialement pour l'occasion.

"Ce sont vraiment des objets auxquels on tient beaucoup"

C'est un voilier comme on en voit dans les films, avec sa silhouette fuselée et son pont en teck. Le Svanevit fait la fierté de son propriétaire, Guillaume : "C'est un huit mètres en bois qui date de 1939 et qui a été construit d'ailleurs pour faire les Jeux Olympiques de 1940 à Helsinki. Ce sont des pièces de collection et ce sont vraiment des objets auxquels on tient beaucoup qui ont vraiment une âme. Il émane d'eux des choses tout à fait impressionnantes."

Des navires d’exception que leurs propriétaires, à l’image d'Hervé Wattine, briquent spécialement pour l’occasion. "On lui a refait une beauté parce que c'est du bois, ce sont des bateaux anciens. C'est un bateau qui a plus de 50 ans. On a repassé 12 couches de vernis pour qu'il soit sous son meilleur jour. Il faut qu'il brille et il faut que l'équipage aussi brille", sourit-il.

"Tout le monde va le suivre"

De quoi promettre une escorte royale au Belem, selon Jean-Pierre Chuiret, responsable de la coordination nautique. "Tout le monde va le suivre. C'est une traîne royale. Il y a une reine, c'est la flamme", lance-t-il. Des voiliers, des barquettes de pêcheurs et des navires à moteurs... Au total, 1.024 embarcations escorteront le Belem à son arrivée.