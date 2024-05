JO Paris 2024 : à bientôt 102 ans, Roger Lebranchu portera la flamme au Mont-Saint-Michel

À bientôt 102 ans, Roger Lebranchu s'apprête à porter la flamme olympique le 31 mai prochain au Mont-Saint-Michel, soit plus d'une vingtaine de jours après l'arrivée de la flamme en France prévue ce mercredi à Marseille. Comme un clin d'œil de l'histoire, cet ancien résistant, déporté, avait déjà été sélectionné pour les Jeux de Londres en 1948, il y a 76 ans. "La flamme va permettre, comme symbole, que je porte la liberté", confie le centenaire à Europe 1.

Roger Lebranchu.

Crédits : Cyrille de la Morinerie

"Je représente la liberté après avoir été emprisonné"

Être porteur de la flamme olympique lui rappelle déjà des souvenirs de l'année 1943. "J’ai été arrêté comme résistant, j’essayais de passer en Afrique du Nord pour rejoindre les forces françaises libres et puis j’ai été pris dans les Pyrénées. J'ai risqué plusieurs fois ma vie parce que je me suis évadé du camp de Buchenwald (en Allemagne), le 13 avril 1945. C’est pour ça que partir de l’horreur des camps et me retrouver avec la flamme olympique, ça me fait quelque chose. Je représente la liberté après avoir été emprisonné", confie Roger Lebranchu.

Le centenaire partage même avoir "la chair de poule", rien que de penser à ce jour-J, "comme à chaque fois que j'entends 'La Marseillaise", souligne-t-il. Roger Lebranchu fêtera ses 102 ans en juillet prochain, peu avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Sa spécialité était l'aviron, et il faisait encore du ski à l'âge de 97 ans. Ce sportif de toujours est même commandeur de la Légion d'honneur.