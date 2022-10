«Une deuxième compétition qui commence» : les Bleues défient l'Italie en quarts du Mondial de rugby

Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu pour les Bleues en Nouvelle-Zélande. Leur entrée en matière dans la Coupe du monde féminine de rugby a été réussie, avec deux très larges victoires contre l'Afrique du Sud puis contre les Fidji, et une courte défaite contre l'Angleterre, grande favorite du tournoi. Avant d'affronter cette nuit à 5h30 du matin, heure française, l'Italie en quarts de finale, l'équipe de France a une seule ombre au tableau, et de taille : la blessure et la fin de carrière de leur star, la demi de mêlée Laure Sansus.

Malgré cela, les joueuses de Thomas Darracq sont là où elles devaient être, en quarts de finale. Place désormais aux matches couperets, à élimination directe.

L'Italie, un adversaire que les Bleues connaissent par cœur

"C'est une deuxième compétition qui commence", lance Gaëlle Hermet, la capitaine du XV de France au micro d'Europe 1. "On travaille dur, on sait pourquoi. Cet objectif, on ne le prépare pas depuis six semaines, mais depuis bien avant, donc on sait à quoi s'attendre et on a juste envie de faire un gros match de rugby", salive la capitaine.

Face aux Bleues se dressera la Squadra Azzurra. Un adversaire qu'elles connaissent par cœur parce qu'elles l'affrontent tous les ans dans le Tournoi des Six nations, et les battent très régulièrement. Attention tout de même : en préparation du Mondial, les Françaises avaient chuté contre ces mêmes Italiennes.