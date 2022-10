Un maillot mythique de Maradona exposé au Qatar pendant le Mondial-2022

Le maillot que portait la légende argentine du football Diego Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 sera exposé au Qatar pendant le Mondial-2022, six mois après avoir été vendu aux enchères pour 9,3 millions de dollars. Le maillot, acheté le 4 mai par un acquéreur anonyme pour une somme record lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's, a été prêté au Musée du sport du Qatar, où il sera exposé à partir de dimanche et jusqu'au 1er avril.

Un maillot chargé en "histoire"

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, dirigeante des musées du Qatar et figure de la famille régnante, s'est dit "heureuse" d'avoir obtenu ce prêt dans le cadre d'une exposition dédiée à l'histoire du football et de la Coupe du monde.

Il a "toute une histoire", a-t-elle rappelé dans un communiqué à l'AFP. "À commencer par le moment où le milieu de terrain de Nottingham Forest Steve Hodge a échangé son maillot avec Maradona après le match, dans ce qui semble aujourd'hui une décision très inspirée."

Lors de ce quart de finale entré dans la légende du football contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico, Maradona, décédé en novembre 2020 à 60 ans, avait marqué les deux buts de la victoire (2-1). L'Argentin, portant le N.10, avait poussé le ballon de la main face au gardien anglais Peter Shilton, affirmant plus tard que ce premier but provenait "un peu de la tête de Maradona, un peu de la main de Dieu".

Maradona marquait le "but du siècle" avec ce maillot

Quatre minutes plus tard, il trompait cinq joueurs anglais et Shilton pour marquer le "but du siècle", selon un sondage de la Fifa en 2002. L'Argentine avait ensuite remporté la Coupe du monde.

Après leur échange, Hodge a prêté le maillot à un musée de Manchester pendant 20 ans avant de le mettre aux enchères, où il a été adjugé pour plus du double de l'évaluation de Sotheby's. L'acheteur anonyme l'a emporté devant six autres enchérisseurs, dont la Fédération argentine de football.

Depuis, le 16 septembre, un maillot porté par la légende du basket Michael Jordan a été vendu pour 10,1 millions de dollars, devenant le nouvel article de sport le plus cher au monde.

Le maillot exposé aux côtés d'un ballon de la première finale de la Coupe du monde en 1930

Le maillot de Maradona sera exposé aux côtés d'un ballon de la première finale de la Coupe du monde en 1930, du premier écrit des règles du football, d'un bronze du pied droit de l'emblématique joueur brésilien Pelé ou encore d'autres maillots portés par les grands du sport.

"Beaucoup des objets exposés au Musée du sport sont des symboles de passion humaine avec des histoires longues et émouvantes", a commenté Sheikha Al Mayassa. "Ces objets ont maintenant une vie propre dans la culture mondiale - inspirant des émotions, évoquant des souvenirs et suscitant le dialogue."

Le musée a ouvert fin mars dans l'enceinte du stade international Khalifa, l'un des huit du Mondial-2022.