États-Unis : un combattant de MMA recherché par la police après avoir pratiqué une prise illicite

La police de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancienne star de MMA Nate Diaz. Ce dernier est soupçonné d'avoir porté des coups et blessé au second degré le youtubeur Rodney Peterson, également combattent de MMA. Recherché, Nate Diaz ne s'est pas encore rendu à la police à l'heure actuelle, a indiqué son avocat Me Walter Becker.

Sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le combattant de MMA est impliqué dans une bagarre. Il effectue une prise nommée "guillotine" sur Rodney Petersen. Inconscient, ce dernier tombe au milieu de la rue sous les yeux de plusieurs personnes assistant à la scène. Les secours ont rapidement été appelés. Après visionnage des images, les enquêteurs ont ainsi décidé de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Nate Diaz et de l'inculper de coups et blessures au second degré.

La légitime défense avancée

L'avocat de Diaz, Me Walter Becker, "a hâte de présenter au procureur tous les faits relatifs à cet incident, qui démontrent clairement qu'un combattant entraîné nommé Rodney Petersen a agressivement poursuivi Nate, lequel a agi entièrement en état de légitime défense." Nate Diaz, qui a quitté l'UFC l'année dernière après s'être battu en dehors de son contrat établi, doit affronter le youtubeur devenu boxeur Jake Paul, frère du célèbre youtubeur Logan Paul, dans un combat de boxe très lucratif le 5 août à Dallas.