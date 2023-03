«Je peux rebondir», assure le boxeur Tony Yoka à quelques jours de son retour sur le ring

Le boxeur français Tony Yoka, champion olympique à Rio en 2016, retrouve le ring ce samedi 11 mars 2023 plusieurs mois après sa défaite contre le Congolais Martin Bakole. Après plusieurs mois d'entraînement aux États-Unis, il s'apprête à défier son compatriote Carlos Takam : "J'ai hâte de reboxer. J'ai envie de montrer que j'ai bossé, que j'ai eu une défaite, certes, mais que je peux rebondir par rapport à ça", a déclaré lundi à la presse le boxeur de 30 ans.

"C'est compliqué quand on sort d'une défaite comme j'ai subi l'année dernière", a-t-il reconnu. "Maintenant, j'ai vraiment pris le temps de couper avec la boxe pendant quelques mois et j'ai pris le temps de vraiment repartir et de faire une grosse préparation pour revenir."

Retour sur le ring

Pour son retour sur les rings, le champion olympique 2016, qui assure avoir "complètement digéré" ce revers, sera opposé à son compatriote Carlos Takam samedi au Zénith de Paris, un combat lors duquel il n'aura "pas le droit à l'erreur". "J'ai reculé pour mieux sauter. Il faut que je boxe, que j'aie un gros combat et une grosse victoire", a estimé Yoka (11 victoires, une défaite), qui sort de quatre mois de préparation intensive aux Etats-Unis.

"Maintenant je n'y pense même pas. Je ne pense pas au fait de pouvoir perdre ce combat, ce n'est pas possible. J'ai fait une préparation tellement longue et tellement bonne. Je retrouve mes sensations et je repars pour la victoire." Boxeur très expérimenté (39 victoires, 1 nul, 7 défaites), Carlos Takam, 42 ans, est un ancien partenaire d'entraînement de Yoka.

Le natif de Douala reste sur deux défaites mais représente toujours un danger pour les boxeurs de sa catégorie. Il avait notamment bien résisté en 2017 à l'Anglais Anthony Joshua, à l'époque champion WBA et IBF des lourds, et n'avait été vaincu qu'au 10e round alors qu'il n'avait eu que dix jours pour se préparer. "Je ne voulais pas revenir avec un petit combat, un combat de retour. Je voulais revenir avec un combat qui a de la gueule et je pense que c'est le cas", a affirmé Yoka.