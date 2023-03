Tournoi des VI nations : les Bleus se préparent avant leur rencontre avec le Pays de Galles

Une semaine après l'exploit face à l'Angleterre, les Français veulent finir ce tournoi des VI nations en beauté, face au Pays de Galles, et pourquoi pas, conserver leur titre. Car mathématiquement, les Bleus peuvent toujours gagner le tournoi. Pour cela, ils doivent battre le Pays de Galles ce samedi au Stade de France et surtout espérer un faux pas de l'Irlande contre l'Angleterre.

Une équipe galloise en pleine crise

"Nous allons jouer le match pour le gagner évidemment, pour marquer le plus de points possibles et espérer une victoire dans ce tournoi, même si on connaît la probabilité de chances de l'Angleterre en Irlande. Mais nous, nous allons nous concentrer sur nous et faire le meilleur match possible", explique Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe.

Face à eux se dressera une équipe galloise en crise, un peu à l'image des Anglais la semaine dernière, et qui a rappelé cet hiver son ancien sélectionneur Warren Gatland. Mais attention, les matchs France-Pays de Galles ont toujours été des matches accrochés. L'an dernier, les Français l'avaient emporté de quatre petits points.

La victoire de l'Angleterre souhaitée

"Même lorsqu'ils ont des défaites, cela se joue à très peu de points", rappelle Antoine Dupont devant les journalistes. "Ils sont toujours à fond dans le match, jusqu'à la dernière action". Cette fois-ci, "on va faire en sorte d'avoir un écart plus conséquent", conclut le capitaine des Bleus.

Si ces derniers parviennent à s'imposer, ils resteront alors dans les vestiaires du Stade de France après le match, pour regarder le match Irlande-Angleterre, en espérant, une fois n'est pas coutume, une victoire du quinze de la Rose.