Tournoi des VI Nations : l'équipe de France humilie l'Angleterre à Twickenham (10-53)

Le XV de France a humilié l'Angleterre samedi à Twickenham (53-10), décrochant la plus large victoire de son histoire contre le XV de la Rose lors de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations. Le plus gros écart jusque-là était de +25, atteint en 1972 (37-12) et en 2006 (31-6), à chaque fois en France. Samedi, les Bleus ont inscrit sept essais. Jamais l'Angleterre n'avait encaissé autant de points dans son stade.

Au micro de France 2, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, avoue que les Bleus ont "un peu de mal à réaliser, quand on voit le score au tableau. 53 à 10 à Twickenham dans l'antre du rugby, c'est sûr que c'est historique. On est très content de notre match, du résultat, du contenu, et maintenant il faut qu'on savoure avec tous les supporters français qui sont là", ajoute-t-il.

