Tournoi des VI Nations : le XV de France pour confirmer et s'affirmer face à l'Angleterre

Les retrouvailles avec nos meilleurs ennemis anglais sont forcément très attendues, ce samedi 8 février, dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. La dernière fois que les Français ont traversé la Manche, c'était pour étriller les Anglais (53-10) en 2023. Les supporters tricolores espèrent bien sûr un nouveau triomphe. Au Rugby Club de Vincennes, tout est déjà prêt pour suivre le match.



Le XV de France se rend à Londres samedi pour défier l'Angleterre lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations avec en ligne de mire la volonté de confirmer son rôle de favori dans la compétition et poursuivre l'excellente série face aux Anglais. L'opposition sera bien plus relevée que l'échauffement face à de tendres Gallois lors de la première journée (43-0), quand bien même la dernière visite des Bleus à Twickenham, en 2023, avait tourné au triomphe (53-10).

Ce match est déjà hors des mémoires, ont assuré d'une seule et même voix les joueurs et le staff tout au long de la semaine. Dans une année impaire a priori pas favorable aux victoires dans le Tournoi pour eux, les Bleus ont toujours la pression de remporter un deuxième titre depuis le début de l'ère Galthié, en 2020. Et pour s'offrir une éventuelle "finale" contre les Irlandais à Dublin lors de la quatrième journée, la route passe par une victoire contre les Anglais.

Un succès permettrait aussi d'étendre la supériorité du XV de France sur celui de la Rose comme rarement : ce serait le quatrième succès de suite, une série réalisée seulement deux fois dans l'histoire, entre 1975 et 1979, ainsi qu'entre 1995 et 1998. Et pour retrouver la trace de deux succès consécutifs dans l'antre du rugby, il faut remonter à 1981 et 1983.

L'objectif semble atteignable pour les hommes de Fabien Galthié : leurs adversaires restent sur sept revers consécutifs contre des équipes de l'élite. La série a débuté en mars 2024 chez les Bleus (33-31) et s'est étirée le week-end dernier en Irlande (27-22). Seul le Japon, battu en juin et en novembre (52-17 et 59-14), a permis de sauver l'honneur du sélectionneur Steve Borthwick dans l'intervalle.

"Les Anglais, ce sont nos meilleurs ennemis"

Sur les bancs du Rugby Club de Vincennes, c'est le même refrain pour tout le monde. Les matchs France-Angleterre riment avec rivalités et rencontres mythiques. "Les Anglais, ce sont nos meilleurs ennemis. Ça date du Moyen Âge. Ça ne va pas changer ça", a déclaré un joueur du club au micro d'Europe 1.

"C'est toujours un peu la même sensation de gagner ou de perdre face à eux. On ne passe pas une bonne semaine si on perd ou alors la semaine très bonne. Même sur les périodes où on n'était pas sûr de gagner le tournoi, je me disais qu'on pouvait au moins les empêcher de gagner le tournoi", a ajouté un autre joueur du club.

Si certains joueurs vincennois ont prévu de se retrouver pour regarder le match, d'autres n'auront pas cette chance puisqu'ils joueront à la même heure que les Bleus. "On ne pensait pas que c'était possible de faire un match de rugby pendant le crunch alors que c'était le seul match qu'on voulait voir dans le Six Nations. C'est un peu dommage", a déclaré Eloi, capitaine du Rugby Club de Vincennes. Un seul mot d'ordre pour les joueurs du club : passer le week-end parfait avec une victoire du XV de France et une victoire en championnat.