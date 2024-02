Tournoi des VI Nations : face à l’Italie, l’équipe de France veut poursuivre sa reconstruction

Face à l’Italie, 45 succès en 48 rencontres, c’est peu d’écrire que les Français partent favoris ce dimanche. Le traumatisme de la Coupe du monde (quart de finale perdu d’un point contre l’Afrique du Sud, le 15 octobre dernier), suivi de la lourde défaite contre l’Irlande en ouverture du Tournoi des VI Nations (17-38, le 2 février) ont fait mal, très mal. Alors, face aux Italiens (coup d'envoi à 16 heures), les Bleus espèrent surfer sur leur succès acquis sur le fil en Écosse (20-16, le 10 février).

"L’échec de la Coupe du monde est encore dans les têtes"

Capitaine en l’absence de Gregory Alldritt, blessé, Charles Ollivon reconnaît que "l’atmosphère est différente. On a pu faire une partition sérieuse. Il y a forcément plus de fierté que lors du premier match du Tournoi et les têtes sont plus hautes". Si officiellement tout va bien chez les Français, Moreno Molla, journaliste à Sky Sport Italie, est plus dubitatif : "On a l’impression que c’est une équipe de France qui a encore des problèmes à surmonter ce qui s’est passé durant la Coupe du monde. Je crois que cet échec est encore dans les têtes."

Sur le terrain du stade Pierre-Mauroy, qui sera en configuration toit fermé, on suivra plus particulièrement les premiers pas comme titulaire du deuxième ligne phénomène Posolo Tuilagi, 19 ans seulement, et les chevauchées de Damian Penaud qui n’est plus qu’à deux unités du record d’essais en Bleu détenu par Serge Blanco. À noter un forfait de dernière minute : l’ailier bordelais Louis Bielle-Biarrey s’est blessé samedi et souffre d'un torticolis. Il est remplacé poste pour poste par le Toulousain Matthis Lebel.