Tournoi des VI Nations : «Quoi qu'il arrive, Fabien Galthié restera jusqu'en 2027», assure Florian Grill

Après leur défaite face à l'Irlande (38-17) et un succès en Écosse il y a deux semaines, les Bleus vont tenter d'enchainer une deuxième victoire de rang face à l'Italie dimanche à Lille (16h00). Un début de Tournoi qui a soulevé, entre autres, pas mal de questions sur le plan de jeu et la stratégie du XV de France.

"Il faut un peu de mesure, un peu de calme"

Invité de Jacques Vendroux dans le Studio des Légendes, le président de la Fédération de rugby Florian Grill, a assuré que quoi qu'il arrive, dans ce Tournoi et après, Fabien Galthié était "confirmé jusqu'en 2027", année de la prochaine Coupe du monde. "Je ne suis pas un manager qui gère par à-coups. Je crois au travail et à la construction lente", a-t-il assuré avant de détailler. "Fabien a une vision, il est habité et cette vision nous convient parfaitement. Et on ne va pas changer parce que les médias nous disent de changer."

L'occasion également pour Florian Grill de prendre en exemple la charnière actuelle du XV de France : Lucu-Jalibert, particulièrement critiquée depuis le début de la compétition. "Tout le monde était d'accord avant le Tournoi pour dire que la charnière incroyablement 'successful' de l'UBB (Union Bordeaux-Bègles) était très bien, et maintenant on nous explique qu'il faut tout changer", a soulevé le président de la FFR avant de trancher : "Il faut un peu de mesure, un peu de calme. Regarder les choses dans le temps et respecter les hommes."

"Il n'y a pas d'adversaire idéal"

Florian Grill est également revenu sur la rencontre du XV de France face à la Squadra Azzura, dimanche. "J'espère que la France va se libérer, on a tous envie que ça joue (...) J'espère que ça va être un match enthousiasmant", a-t-il souhaité sur Europe 1. Pour autant, pas question pour le président de la FFR de prendre à la légère cette équipe d'Italie, historiquement habituée à la dernière place de ce Tournoi des VI Nations. "Il n'y a pas d'adversaire idéal. Il y a un match à jouer et je pense qu'ils vont être très très solides et très très motivés."

Pour Florian Grill, cette troisième journée sera forcément "engagée" des deux côtés. "L'apprentissage du respect c'est aussi ne pas considérer des adversaires comme plus forts ou plus faibles. Les surprises au rugby, ça arrive."