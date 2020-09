Tour de France 2020 : le Slovène Tadej Pogacar vainqueur

On le savait dès samedi, c'est désormais officiel. Le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche le Tour de France 2020 et a par la même occasion créé la sensation. Il devient le premier Slovène à s'imposer sur la Grande boucle et le plus jeune vainqueur depuis 1904. Il aura 22 ans lundi. Primoz Roglic, son compatriote, termine deuxième après avoir cru jusqu'au dernier moment à la victoire finale.

Pogacar égale Eddy Merckx

Présent voire impressionnant dans les étapes de montagne, Tadej Pogacar a renversé la situation lors de l'avant-dernière étape, samedi, un contre-la-montre entre Lure et la Planche des Belles Filles. Parti avec presque 1 minute de retard sur le maillot jaune Primoz Roglic, il a terminé avec 59 secondes d'avance au terme de l'étape et ravi la précieuse tunique en même temps. Tunique qu'il a conservée lors de la traditionnelle dernière étape du Tour, dimanche sur les Champs-Elysées, qui s'apparente davantage à une parade qu'à une étape, après trois semaines de course.

Et Tadej Pogacar ne s'est pas contenté de s'arroger le maillot jaune, il a aussi gagné le maillot à pois du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune. Il est le premier à se saisir de trois maillots sur une même édition du Tour de France depuis 1972 et la performance de la légende belge Eddy Merckx.

Sur les Champs-Elysées, dimanche, c'est Sam Bennett qui a remporté l'étape au sprint. Le maillot vert du meilleur sprinteur de cette 107ème édition du Tour lui revient, une première pour l'Irlandais.