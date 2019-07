Tour de France : Parcours, Médias, Sécurité, Caravane… les 15 chiffres du Tour

TOUR DE FRANCE

176

C’est le nombre de coureurs, répartis en 22 équipes de huit, qui s’élanceront cette année, selon les données d’Amaury Sport Organisation (ASO), qui organise le Tour et mobilise pour cela 100 permanents et quelque 450 accompagnateurs (assistants, mécaniciens).

100

Comme les cent ans du Maillot jaune, qui fut porté pour la première fois lors du Tour 1919, par Eugène Christophe. Le leader du Tour de France 2019 portera chaque jour un Maillot jaune différent, en hommage aux coureurs et aux symboles qui ont marqué l'histoire de la tunique jaune. Par exemple celui d’Eugène Christophe, premier maillot de l’histoire du Tour de France en 1919, lors de la 13ème étape autour de Pau.

3.480

C’est le nombre de kilomètres qui seront parcourus au cours des 21 étapes du Tour, jalonnés par sept étapes de plaine, cinq étapes accidentées et sept étapes de montagne (avec cinq arrivées en altitude). L’Etape la plus courte, la 14ème, fait 117 km mais avec le col Soulor bien campé au milieu avant une arrivée au sommet du Tourmalet. L'Etape la plus longue, la 7ème reliant Belfort à Chalon-sur-Saône, en 230 km en fait un terrain de jeu idéal pour sprinteur.

37

C’est le nombre de départements français traversés par les coureurs, soit 744 communes, dont la plus petite, Barèges (14ème), compte 180 habitants. Trois nouvelles villes-étapes sont également aux programmes, Binche (départ 3ème étape), Saint-Dié-des-Vosges (départ 5ème étape) et Pont du Gard (départ 17ème étape)

2000

C’est du jamais-vu dans l’histoire du Tour. Trois arrivées d’étapes se situeront à plus de 2000 m : au col du Tourmalet (2.115 m), à Tignes (2.113 m) et à Val-Thorens (2.365 m). Au total, cinq étapes de montagne sont programmées. Avec le franchissement des cols de Vars (2.109 m), de l’Izoard (2.360 m) et du Galibier (2.642 m) avant de rallier Valloire, la journée du 25 juillet s’annonce dantesque. Le lendemain, le Tour passera par le Col de l’Iseran (2.770), plus haut sommet de cette édition 2019.

De dix millions à douze millions

C’est le nombre de spectateurs attendus sur le bord des routes du Tour, dont 60% d’hommes et 80 % de Français, selon l’institut d’études Kantar TNS. Cet afflux de spectateurs nécessite 6.000 mètres de barrières linéaires, en moyenne, au départ et à l’arrivée de chaque étape. Les spectateurs restent présents sept heures environ sur le bord de la route.

29 000

C’est le nombre de policiers, gendarmes et pompiers mobilisés par le ministère de l’intérieur sur l’ensemble du parcours pour en assurer la sécurité. 250 membres des forces de l’ordre (Garde Républicaine, CRS, Gendarmerie mobile, Mission Police) seront détachés de manière permanente sur l’intégralité du Tour de France. Pour renforcer la sécurité, 4.200 panneaux de signalisation sont déployés sur les points les plus dangereux du Tour.

10

C’est le nombre de médecins présents dans les deux voitures médicales ainsi que sur la moto et dans le camion de radiologie. Ils sont accompagnés par sept infirmiers ou infirmières répartis dans sept ambulances.

Plus de 500

C’est le nombre d’hôtels réservés pour le Tour de France avec trois avions réservés pour le transfert vers Paris le dimanche 28 Juillet.

2000

C’est le nombre de journalistes, consultants et photographes, accrédités en 2019, représentant de 46 nationalités. Ils travaillent pour 154 médias différents, dont 91 agences photos et 301 titres, sites Internet et agences de presse. Grâce à cette couverture médiatique, le Tour est diffusé dans 190 pays.

15 millions

C’est le nombre d’objets distribués par la caravane publicitaire du Tour. Celle-ci se compose de 160 véhicules et de 600 personnes. En moyenne, il y a aussi 2,7 km de banderoles par étape et 450 panneaux publicitaires sont mis en place chaque jour à l’arrivée.

30

C’est le temps en minutes du spectacle du premier au dernier véhicule. Trente-et-une marques et institutions sont présentes sur le cortège de 11 km de la caravane publicitaire avec 55 personnes pour l’encadrement.

100.000

C’est le nombre de sacs poubelle distribués et recyclés pendant le Tour. Un véhicule est chargé d’expliquer aux spectateurs les bons comportements à adopter pour protéger la planète. Par ailleurs, 63 zones de collecte des déchets des coureurs sont mises en place.

121

C’est le nombre de kilomètres au total, que les dames effectueront le vendredi 19 Juillet lors du Contre-la-Montre de la 13ème Etape. Avec 5 tours de circuit, c’est un format inédit en 2019 qui réunit 120 participantes (20 équipes de six concurrentes). Rendu particulièrement dynamique par la présence de la côte d’Esquillot, les puncheuses auront la parole avec également la Côte de Gelos à gravir quatre fois.

5

C’est le nombre de partenaires majeurs. Continental remettra le trophée à chaque vainqueur d'étape. Continental prend part pour la deuxième fois à la plus grande course cycliste du monde, et pour la première fois en tant que partenaire majeur, aux côtés de LCL, E. Leclerc, Krys et Škoda.