Tour de France : Mark Cavendish termine en beauté sa «probable» dernière course

Le sprinteur britannique Mark Cavendish a conclu la "probable" dernière course de sa carrière dimanche à Nice lors de l'ultime étape du 111e Tour de France, où il a écrit l'histoire en décrochant un 35e succès record en première semaine.

Questionné après la ligne d'arrivée pour savoir s'il venait de disputer la dernière course cycliste de sa vie, le "Missile de Man" a longuement hésité et a fini par répondre : "C'est probable, oui". Le "Cav'" a rempli le dernier objectif de sa carrière, en devenant le seul détenteur du record de victoires d'étapes dans le Tour de France.

"Je suis en train d'absorber ce qui m'arrive"

Il a dépassé le Belge Eddy Merckx en remportant un 35e succès à Saint-Vulbas lors de la cinquième étape, 16 ans après son premier bouquet. Cavendish a ensuite dû s'employer pour rallier l'arrivée dans les délais à plusieurs reprises lors des étapes de montagne, comme samedi au sommet du col de la Couillole où il a fini par céder à l'émotion. "Je suis en train d'absorber ce qui m'arrive. J'ai évacué une grande partie des émotions hier (samedi) déjà. Là je peux vraiment savourer", a-t-il expliqué.

Le champion du monde 2011 a parcouru les 33,7 km de contre-la-montre en Monaco et Nice à son rythme, profitant du dernier kilomètre pour aller taper dans la main des spectateurs avant de faire ses adieux au Tour d'un geste de la main. Il a ensuite enlacé ses deux enfants et sa femme après la ligne d'arrivée et sera honoré par les organisateurs dimanche soir sur le podium protocolaire du Tour.