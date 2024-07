Tour de France : pas de surprise concernant le vainqueur final avec un Pogacar impressionnant

Tadej Pogacar va remporter son 3ᵉ Tour de France ce dimanche soir. Impressionnant depuis trois semaines, le slovène a signé samedi sa 5ᵉ victoire d’étape au sommet de col de la couillole, presque sans le vouloir puisqu’il a profité du travail de ces adversaires Remco Evenepoel puis Jonas Vingegaard. Il a ensuite déposé le Danois à 150 mètres de la ligne d'arrivée.

L'émotion de Bardet

L’autre grand bonhomme de cette 20ᵉ étape, c’était Romain Bardet. Le Français qui dispute son dernier Tour de France et sa dernière étape en ligne, il l’a passé à l’avant, avant d'être repris à moins de 5 km de l’arrivée. Il n’a pu retenir ses larmes une fois la ligne franchie.

"On me disait, 'ça te fait quelque chose ?' Ce matin, je disais 'non', mais maintenant, je suis là, et il y a tout qui remonte. C'est treize ans de ma vie. Oui, c'est fini, mais c'est tellement dur", a-t-il déclaré, la gorge nouée. "C'est l'histoire de ma carrière. Se battre sans jamais être le meilleur, mais ne jamais baisser les bras."

Bardet qui aura tout de même réussi sa dernière grande boucle. Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, il a porté le maillot jaune entre Cesenatico et Bologne. Une première pour lui. Comme Pogacar, il devrait être accueilli en héros ce soir sur la promenade des anglais.