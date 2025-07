Tour de France : la Butte Montmartre se prépare à accueillir un final grandiose lors de la dernière étape

Thymen Arensman a remporté la dernière étape de montagne, à La Plagne, à l'occasion de la 19e étape du Tour de France. La rue Lepic, elle, se préparer à accueillir une étape de la Grande Boucle, ce dimanche. Le quartier de Montmartre attend particulièrement ce moment avec l'objectif de retrouver les mêmes scènes de liesse que lors des Jeux olympiques.

Ce fut un des événements marquants des Jeux olympiques de Paris 2024. Le quartier de Montmartre s'apprête à voir une étape du Tour de France être organisée dans ses rues. Encore deux jours à attendre avant le passage des coureurs, mais dans ce bistrot qui donne sur la rue Lepic, c'est un peu la fête avant l'heure.

"C'est vraiment chouette, mais comment ils font à 27km/h là-dessus ?"

"Dès 11 heures, on commence avec un café, mais dès 11h05, on boit une petite bulle. Et dimanche le Tour de France. On est ouvert spécialement pour l'événement. Nous on a la chance d'avoir vu les Jeux olympiques. Ça va être génial. Les gens pourront être là pour regarder le Tour de France tout en buvant une bière. C'est l'esprit montmartrois", confie Thomas, le gérant.

L'esprit montmartrois qui s'est décuplé le 3 août dernier, pendant les Jeux olympiques. Des rues noires de monde, des cris à s'en casser la voix. Et des souvenirs pour Serge. Il habite au premier étage d'un immeuble qui donne sur la rue pavée : "Il y avait du monde partout, ça criait, ça criait des noms de coureurs. J'ai pas connu ça depuis longtemps".

Un peu plus haut dans la côte, Apostolos, la quarantaine, a décidé de se mettre dans la peau des stars du Tour en enfourchant son vélo : "Elle porte bien son nom. Ça pique bien comme il faut. Cette montée est vraiment belle en fait, elle est courte mais elle est vraiment belle. Elle arrive dans un endroit mythique, la Butte Montmartre. C'est vraiment chouette, mais comment ils font à 27km/h dessus ? C'est pas possible !".

Dimanche, place cette fois-ci aux coureurs, les vrais. Trois passages sont prévus sur la butte Montmartre, avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées.