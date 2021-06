Tour de France : ce qu'il faut savoir sur le protocole sanitaire autour de la course

Cette année, le 108e Tour de France ne débutera pas par un huis clos. A Brest, d'où la course va s'élancer ce samedi, la foule sera bien présente pour le départ des 3.400 kilomètres qui seront parcourus en 21 étapes. Mais la Grande Boucle n'échappe pas pour autant à un protocole sanitaire afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. Pour assister aux départs ou aux arrivées, certaines choses sont à savoir. Un dispositif de sécurité renforcé sera également mis en place pour protéger la santé des coureurs. Europe 1 fait le point.

Un pass sanitaire aux départs et arrivées au moins jusqu'au 30 juin

Pour s'approcher au plus près des départs et des arrivées, il faudra d'abord être munis d'un pass sanitaire au moins jusqu'au 30 juin. "Pour être à l'arrivée ou au départ, au plus près de la ligne de départ ou d'arrivée, c'est-à-dire 200 mètres avant ou après, il faut un pass sanitaire, donc pouvoir justifier d'une vaccination complète, d'un test PCR négatif ou d'un test antigénique négatif", confirme le directeur de l’épreuve, Christian Prudhomme, au micro d'Europe 1.

A Brest, il sera "très facile de faire des tests antigéniques", assure le directeur du Tour de France. "Il y a une pharmacie place de la Liberté à Brest. Vingt minutes après, vous avez le résultat." Christian Prudhomme rappelle d'ailleurs que "ce sont les règles pour les quatre premiers jours". "Ensuite, on passe à la date du 30 juin et on ne sait pas encore précisément ce que ça donnera mais il faut évidemment continuer à faire attention."

"Le masque est évidemment vivement conseillé aux gens qui viendront sur le parcours"

Le patron du Tour ajoute également que "le masque est évidemment vivement conseillé aux gens qui viendront sur le parcours". Reste qu'en l'état, hors des zones de départs et d'arrivées, "il n'y a pas de limites particulières", précise-t-il. "Les gens sont là et ils peuvent évidemment encourager les champions et redonner un peu de cette vie qu'on espère tous retrouver le plus vite possible. Mais naturellement, en prenant des précautions."

Au-delà de ces précautions à prendre pour le public, un large dispositif policier, fort de 25.000 à 30.000 hommes, sera également en place sur le territoire. Celui-ci aura notamment pour but de s'adapter à la situation sanitaire, le port du masque restant obligatoire dans les lieux de rassemblements. Mais les forces de l'ordre auront aussi la mission de faire respecter la bulle sanitaire autour des cyclistes.

"S'assurer que personne ne va venir franchir les barrières pour aller toucher les coureurs"

"Les cyclistes vont avoir tout au long du Tour un protocole sanitaire particulier avec une bulle la plus hermétique possible", décrit au micro d'Europe 1 le commissaire Christophe Urien, qui est en charge de la mission Police sur le Tour de France. "Sur les espaces arrivée, on va mettre un cordon de sécurité. Et en plus des barrières qui sont mises en place, on va positionner ici et là des policiers, des CRS dédiés, qui vont suivre tout le Tour pour s'assurer que personne ne va venir franchir les barrières mises en place pour aller toucher ou s'approcher de trop près des coureurs", poursuit-il.

"Le public va quand même pouvoir voir les coureurs et tout le staff des équipes cyclistes, mais ils ne vont pas s'approcher trop près", précise encore le policier. "Ils ne pourront pas aller les toucher comme c'était la spécificité du monde cycliste avant la période Covid."