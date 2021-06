Tour de France : ce qu'il faut savoir du parcours

Qui succèdera à la surprise Tadej Pogacar ? Après sa victoire l'an dernier, le jeune Slovène va tenter de remporter un deuxième Tour de France, alors que la Grande Boucle s'élance samedi de Brest. Au programme jusqu'au 18 juillet, un parcours de 3.414 kilomètres comportant vingt-sept cols ou côtes classées en deuxième, première ou hors catégorie, mais qui laissera aussi sa chance aux puncheurs. Europe 1 fait le point sur le parcours.

Les organisateurs voulaient du spectacle dès les premières étapes, et ce sera sans doute le cas en Bretagne, avec deux premières journées très accidentées, pleines de bosses taillées pour les puncheurs et pourquoi pas un certain Julian Alaphilippe qui nourrira à nouveau de grandes ambitions cette année.

Huit étapes pour les sprinteurs

Après la Bretagne, diagonale toute, direction les Alpes, que les coureurs atteindront dès la fin de la première semaine. Le peloton descendra ensuite vers le Vaucluse, et l'une des étapes les plus en vue de ce Tour de France : la double ascension du Ventoux. Ce sera le 7 juillet, avant de filer vers les Pyrénées et ses pentes mythiques : le Peyresourde, le col du Portet ou encore le Tourmalet.

Il y a aura donc de la montagne, bien sûr, mais moins que l'an dernier, avec seulement cinq étapes. Les sprinteurs, eux, auront huit fois l'opportunité de lever les bras.

De nombreuses étapes accidentées

Sur Europe 1, le patron du Tour Christian Prudhomme confirme avoir voulu rééquilibrer un peu le parcours. "Notre volonté, c'est vraiment de varier, ce n'est pas de durcir", dit-il. "On met au maximum deux étapes consécutives pour les sprinters, et il y a un retour des étapes de moyenne montagne, des étapes dites 'accidentées'. Il y en aura cinq dans le prochain tour. C'est souvent sur ces étapes-là qui ne payent pas forcément de mine, que les surprises peuvent être grandes."

Et des surprises, il pourrait y en avoir jusqu'au bout, jusqu'au contre-la-montre final la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées. 31 kilomètres au milieu des vignes entre Libourne et Saint-Émilion...Ce sera le juge de paix de ce Tour 2021.