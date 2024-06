Tour de France : Pogacar, Vingegaard, Roglic... Voici les cinq favoris du prochain Tour de France

En quête d'un rare doublé après son triomphe au Giro, Tadej Pogačar aborde en favori le Tour de France face au double vainqueur sortant, Jonas Vingegaard, à la forme incertaine pour cette 111ᵉ édition au casting exceptionnel. Primož Roglič, Carlos Rodriguez et Remco Evenepoel auront, eux aussi, envie de gâcher la fête. Voici les cinq favoris du prochain Tour de France (29 juin - 21 juillet).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)

© Luca Bettini / AFP

L'équipe UAE a confirmé vendredi ses huit coureurs pour le Tour de France avec Tadej Pogačar entouré d'une garde impressionnante pour reconquérir la Grande Boucle. Le Britannique Adam Yates, les Espagnols Juan Ayuso et Marc Soler, le Français Pavel Sivakov, le Portugais Joao Almeida, le Belge Tim Wellens et l'Allemand Nils Politt accompagneront le Slovène dans sa double quête du 29 juin au 21 juillet.

Le Slovène a déjà 14 courses depuis le début de la saison, dont le Tour d’Italie, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Catalogne.

"Ce sera déjà mon cinquième Tour de France et j'ai hâte. La préparation s'est très bien passée depuis ma victoire au Giro. Nous avons passé beaucoup de temps en altitude à s'entraîner ensemble. On est impatients de commencer et de se battre pour la victoire", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike)

© Marco Zac / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant, participera bien au Tour de France qui s'élancera le 29 juin de Florence, en Italie, a annoncé son équipe Visma-Lease a bike. Le Danois, qui n'est plus apparu en course depuis sa lourde chute au Tour du Pays basque début avril, fait partie des huit coureurs sélectionnés, tout comme le Belge Wout Van Aert, qui avait, lui aussi, été victime d'un grave accident au printemps.

Avant sa chute sur le Tour du Pays Basque, le Danois avait remporté Tirreno-Adriatico et le classement général du O Gran Camino. Les Américains Matteo Jorgenson et Sepp Kuss, le Français Christophe Laporte, le Slovène Jan Tratnik, le Néerlandais Wilco Kelderman et le Belge Tiesj Benoot complètent l'équipe pour le Tour qui arrivera le 21 juillet à Nice.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

© Thomas SAMSON / AFP

Le coureur de 24 ans s'apprête à découvrir le Tour de France et pourra compter sur un lieutenant de choix en montagne, le Basque Mikel Landa. Pour accompagner Evenepoel, vainqueur de la Vuelta en 2022, le Tchèque de 33 ans Jan Hirt, huitième du Giro en mai, a également été sélectionné au sein de la formation dirigée par Patrick Lefevere.

Le champion de Belgique a déjà remporté un Grand Tour durant sa carrière : la Vuelta 2022. Cette saison, le coureur de la formation Soudal Quick-Step a remporté le Tour d’Algarve et il a pris la deuxième place de Paris-Nice "Bien sûr, j'aimerais faire un bon Tour et obtenir de bons résultats, mais il ne faut pas oublier que ce sont mes débuts dans ce bel et difficile événement qui n'est pas comme les autres, donc le plan est de découvrir la course, y aller au jour le jour et voir où ça nous mène", a affirmé Remco Evenepoel, cité par son équipe.

Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers)

© Thomas SAMSON / AFP

L'Espagnol Carlos Rodriguez et le Colombien Egan Bernal mèneront l'équipe Ineos au Tour de France. Cinquième de la Grande Boucle la saison dernière, Rodriguez sera tout de même la carte maîtresse de son équipe. Vainqueur du Tour de Romandie en mai dernier, Rodriguez, 23 ans, aura pour ambition de terminer sur le podium cette année. Geraint Thomas, qui participera pour la 13ᵉ fois, sera lui cette fois davantage dans un rôle de soutien. Il aura à ses côtés ses deux compatriotes Ben Turner et Tom Pidcock.

Ce dernier, qui avait visé sans succès le général l'an dernier, revient avec l'ambition de remporter une étape, comme en 2022 à l'Alpe d'Huez, avant de se tourner vers son prochain grand objectif, les JO de Paris, où il défendra son titre en VTT. L'Espagnol Jonathan Castroviejo, le Belge Laurens De Plus et le Polonais Michal Kwiatkowski, vainqueur d'étape en 2020 et 2023, complètent le groupe choisi par Ineos.

Primož Roglič (BORA - hansgrohe)

© Thomas SAMSON / AFP

À 34 ans, Primož Roglič, c’est sûrement la dernière fois que le Slovène sera le leader d’une formation au départ d’un Grand Tour avec les ambitions d’un maillot jaune. Pour ces trois semaines, il devrait être accompagné par deux excellents grimpeurs : Jai Hindley et Aleksandr Vlasov. Il devrait surfer sur sa forme actuelle avec son récent sur le Critérium du Dauphiné.

Le Tour de France est le dernier Grand Tour qui manque au palmarès de Primož Roglič. Le coureur de 34 ans a déjà remporté le Tour d’Italie en 2023 et le Tour d’Espagne à trois reprises (2019, 2020 et 2021).