Son nom résonne dans l'esprit des fans du cyclisme : Bernard Hinault était l'invité de l'émission Pascal Praud et vous ce vendredi, une semaine avant le grand départ du Tour de France 2024. Au micro d'Europe 1, celui qui a remporté à cinq reprises la Grande Boucle a évoqué sa quête de la victoire. "On aime toujours gagner. J'ai eu une période dans mon activité, j'avais envie d'y aller, de gagner. Ça, c'est une chose qui est innée, on l'a au départ ou on l'a pas", a-t-il affirmé sur Europe 1.