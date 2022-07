Tour de France : Jonas Vingegaard, l’anonyme devenu champion

Jonas Vingegaard s'apprête à devenir champion. Il était encore inconnu du grand public il y a quelques mois. Le Danois devrait gagner dès sa deuxième participation et fait tomber le double tenant du titre, Tadej Pogacar.

Alors que le champion déchu Tadej Pogacar s'était fait remarquer dès les catégories jeunes, Jonas Vigegaard a grandi dans l'anonymat. Lorsqu'il a une dizaine d'années, le Tour du Danemark passe près de chez lui. Le jeune Jonas dit avoir adoré s'être mis à la bicyclette. "J'ai grandi tardivement et il m'a fallu du temps avant d'obtenir de bons résultats", expliquait-il il y a quelques semaines à Vélo Magazine. Plus menu, plus gringalet que les autres.

Après des débuts dans une équipe modeste où tous les matins, il travaillait dans un marché aux poissons, il est recruté presque par hasard par la puissante formation Jumbo-Visma, qui, initialement, avait repéré un autre coureur danois. Le destin joue aussi en sa faveur l'an dernier. Sélectionné de justesse pour le Tour, il devait servir d'équipier à Primoz Roglic. Son abandon le propulse leader. Il finit deuxième et il est le seul à inquiéter Pogacar lors de l'étape du Ventoux.

Cette année, la défaillance du Slovène dans les Alpes lui a permis de prendre le maillot jaune qu'il n'a plus lâché, enfonçant même le clou dans les Pyrénées. Le voici, à 25 ans, sur le point de gagner le Tour et d'être accueilli en héros chez lui. Mais parce que le vélo a un passif, l'histoire se souvient des champions danois Bjarne Riis et Michael Rasmussen qui, après leurs exploits, ont reconnu s'être dopés.