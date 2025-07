Tour de France 2025 : journée de relâche pour les cyclistes, quel est le premier bilan de ces dix jours de course ?

Article Suggestions

Après dix jours de course et un repos bien mérité ce mardi à Toulouse, le peloton du Tour de France s’apprête à aborder les étapes décisives dans les Pyrénées. Tadej Pogacar, toujours favori malgré la perte du maillot jaune, garde ses principaux rivaux sous contrôle. Du côté des Français, Lenny Martinez s’illustre en tête du classement des grimpeurs et Kévin Vauquelin s’accroche dans le top 10.