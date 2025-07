Tour de France 2025 : Jonas Abrahamsen remporte la 11e étape, les favoris attendent la montagne de pied ferme

Après la première journée de repos, la 11e étape du Tour de France, courue autour de Toulouse, a offert un spectacle intense. Jonas Abrahamsen, un Norvégien échappé depuis les premiers kilomètres, signe sa première victoire dans la Grande Boucle tant que l’Irlandais Ben Healy conserve le maillot jaune de leader. Ce jeudi, place aux Pyrénées où la vraie bataille pour le classement général va commencer.

Après un jour de repos bien mérité, le Tour de France a repris de plus belle avec une 11ème étape spectaculaire autour de Toulouse (156,8 kilomètres). Dès le départ, le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a pris la tête de la course en compagnie de Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) et Davide Ballerini (XDS Astana Team), et il ne l’a plus lâchée. À 50 km/h de moyenne, cette étape mouvementée a vu de nombreuses attaques et un rythme soutenu, mais c’est bien Abrahamsen qui s’impose, signant ainsi la première victoire de sa carrière sur les routes de la Grande Boucle.

Au classement général, l’Irlandais Ben Healy (EF Education - EasyPost) conserve le maillot jaune de leader, mais la tension est montée d’un cran à quelques kilomètres de l’arrivée lorsque le tenant du titre, Tadej Pogacar, est tombé. Heureusement, sa chute ne lui a pas coûté trop cher, et les autres favoris, dans un bel esprit sportif, n’ont pas profité de cet incident pour accélérer.

🏁 Will @mathieuvdpoel catch the two leaders? Who will claim the win? Relive the last km of this incredible stage!



🏁 @mathieuvdpoel va-t-il rattraper les deux leaders ? Qui s'imposera ? Revivez le dernier km de cette incroyable étape !#TDF2025 pic.twitter.com/hMbF4WSI6x — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Pour Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour (1975 et 1977), la bataille pour le classement général va commencer dès demain. "Pour l’instant, c’est Pogacar qui domine, mais on n’en est qu’à la mi-Tour. Dans la montagne, on ne peut pas tricher. Même si on a une bonne équipe autour de soi, si on n'est pas bon, on n'est pas bon", a déclaré Bernard Thévenet.

La montée d'Hautacam, longue de 13 kilomètres avec une pente moyenne de près de 8%, pourrait bien permettre à Pogacar de récupérer son maillot jaune et d’effectuer un grand pas vers la victoire finale. Le spectacle promet d’être grandiose dans les jours à venir.