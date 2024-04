Pascal Praud et vous – Tour de France : «Les journalistes étaient complètement perdus», Bernard Thévenet se remémore sa victoire

En 1975, Bernard Thévenet a remporté son premier Tour de France en dominant Eddy Merckx, légende du cyclisme à cette époque. Dans l’émission Pascal Praud et vous, l’ancien coureur français revient sur le jour où il a dépassé le Belge lors d’une étape, un moment que les médias ont loupé à cause du manque de moyens. "La retransmission se faisait sur une heure, car c’était l’autonomie de l’hélicoptère", ironise Bernard Thévenet.

Après un accident de voiture, "l’hélicoptère est revenu et j’avais dépassé Eddy Merckx", raconte-t-il. "Les journalistes étaient complètement perdus. Ça s’est fait en quelques minutes et la physionomie avait complètement changé. Ils croyaient que je courrais après Eddy Merckx, mais c’était l’inverse, c’est lui qui me courrait après", se souvient-il.