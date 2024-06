Tour de France 2024 : l’ambiance monte à Florence, ville choisie pour le départ de l’édition

J-1 avant le début de la plus grande course cycliste du monde. Alors que pour la première fois les coureurs vont s'élancer de Florence, l'ambiance monte d'un cran dans la ville italienne. Ce jeudi, le speaker italien a donné les noms des 22 équipes engagées. Les unes après les autres, les formations cyclistes montent sur un podium installé sur la Piazza Michelangelo qui domine la cité florentine. Dans le public, Francesco, maillot jaune sur le dos et drapeau italien sur les épaules, est enthousiaste.

"Un départ de la plus belle ville du monde"

"C'est une chose fantastique qu'on attendait depuis tant d'années. Le Tour dans un pays où nous avons eu des champions. Ce n'est pas seulement un grand départ d'Italie, c'est aussi un départ de la plus belle ville du monde", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Si les Pays-Bas, l'Espagne et même le Danemark ont déjà eu les honneurs d'un grand départ du Tour de France, jamais encore en plus de 120 ans d'existence, il n'est parti d'Italie. Le rendez-vous est donné samedi aux tifosi pour assister à la première des trois étapes qui se dérouleront intégralement dans le nord de la péninsule avant l'arrivée, mardi, dans les Alpes françaises.