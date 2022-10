Tour de France 2023 : le Petit Ballon d’Alsace se réjouit du retour de la Grande Boucle

Il était attendu des passionnés de cyclisme. Le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé ce jeudi. Avec une trentaine d’ascensions, cette édition 2023 semble idéale pour les grimpeurs et promet son lot de suspense. Tous les massifs de France sont représentés. Et l’avant-dernière étape, le 22 juillet, se déroulera dans les Vosges avec six cols à franchir, notamment celui du Petit Ballon d’Alsace, peu habitué à accueillir la Grande Boucle. Sur place, tout le monde se réjouit déjà !

"Le chiffre d’affaires va au moins doubler ce jour-là !"

Mis à part le Tour de France féminin l’été dernier, la Grande Boucle n’est passée qu’une seule fois au Petit Ballon d’Alsace, en 2014. Alors Frédéric Fest, gérant de la ferme-auberge Rothenbrunnen est ravi de son retour. "Commercialement, c’est génial !", s’exclame-t-il. "Le chiffre d’affaires va au moins doubler ce jour-là, je pense. Forcément, cela amène toujours du monde", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Quelques heures à peine après l’annonce officielle du parcours, il a même déjà reçu une réservation : "On nous a téléphoné pour une chambre du 22 au 23 juillet" confirme-t-il en riant.

Une étape "sportivement très intéressante"

Bruno et Pierre viennent de finir leur balade ici à plus de 1.100 mètres d’altitude. Habitants de la vallée de Munster en contrebas, ils connaissent très bien les lieux et s’attendent donc à une étape palpitante le 22 juillet prochain. "Sportivement, ce sera très intéressant. Il y a des montées, des descentes, 3.500 mètres de dénivelé en tout", se réjouit Pierre, convaincu également que cela aura des retombées touristiques pour sa région : "Cela fera toujours de la publicité pour l’Alsace ! Les gens auront envie d’y venir dans les semaines, les mois qui vont suivre".

Pour son ami Bruno, le Tour de France, c’est une tradition : "J’aime le regarder à la télévision, surtout pour les paysages. Mais là je viendrai sur place, évidemment !" promet-il. Avec six cols à grimper, cette avant-dernière étape du Tour de France 2023 pourrait même chambouler encore le classement, à la veille de l’arrivée sur les Champs Elysées.