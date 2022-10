Tour de France 2023 : découvrez le parcours de l'avant-dernière étape dans les Vosges

Dans leur volonté de préserver le suspens le plus longtemps possible, les organisateurs du Tour de France ont concocté une étape exigeante à travers les Vosges, à la veille de l’arrivée de l'édition 2023 à Paris. Le 22 juillet prochain, le peloton s’élancera de Belfort, avec sa statue du Lion géant qui dominera les coureurs. Ils rejoindront le Markstein, petite station de montagne familiale.

Un panneau du Tour de France 2023 a été installé sur le parcours.

Crédits : Axel May/Europe 1

Une étape Belfort-Le Markstein courte et intense

Pierre-Jérôme Collard est le maire adjoint en charge des sports à Belfort. "C’est une sorte de Graal : être positionné juste avant les Champs-Elysées de l’épreuve sportive la plus populaire au monde ! C’est incroyable", clame-t-il auprès d'Europe 1. "Le Tour va probablement se jouer sur cette étape-là et Belfort va être la ville-départ de cette étape", ajoute-t-il, enthousiaste.

Cette avant-dernière étape surviendra après deux journées sans grosse difficulté. Elle sera courte (133,5km) et intense avec six ascensions (dont le ballon d’Alsace) pour un dénivelé positif de 3.500 mètres. En août dernier, une arrivée du Tour de France féminin avait déjà eu lieu dans la station du Markstein.

Le Tour 2023 s’annonce très montagneux

Thierry Gouvenou est le responsable du parcours : "C’est le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France 2023. Et c’est vrai qu’on a proposé un parcours exigeant. Ça peut créer des surprises (…) et je pense que certains coureurs ne sont pas à l’abri d’une belle défaillance".

Surtout qu’en abordant cette dernière étape avant les Champs-Élysées, les coureurs auront trois semaines de course dans les jambes. La fatigue sera d’autant plus grande que le parcours du Tour 2023 s’annonce particulièrement montagneux et difficile. Rendez-vous le 22 juillet pour savoir si cette étape vosgienne aura tenu ses promesses !