Toujours muet, le buteur anglais Harry Kane vit des débuts compliqués à l'Euro

Certains y verront peut-être le bout du tunnel pour Harry Kane. A 20 minutes environ de la fin du match entre l'Angleterre et la République tchèque mardi soir à Wembley - une rencontre qui s'est terminée par la victoire des "Three Lions" (1-0) -, le commentateur de la chaîne beIN Sports soulignait que l'attaquant anglais avait déjà touché plus de ballons que lors des deux premières sorties de son équipe dans la compétition. Peut-être un vecteur d'espoir pour les fans du capitaine anglais. Mais un espoir bien maigre alors qu'Harry Kane n'a toujours pas ouvert son compteur de buts à l'Euro.

Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018

Symbole des débuts difficiles de l'attaquant de Tottenham dans la compétition : son face-à-face manqué face au gardien tchèque à la 25e minute. Lancé par une passe magnifique, Harry Kane semblait avoir fait un choix intéressant en crochetant son vis-à-vis mais il n'est pas parvenu à enrouler suffisamment sa frappe pour tromper Tomas Vaclik. Bilan : un troisième match sans but pour l'attaquant dans cet Euro.

Une statistique surprenante quand on sait qu'Harry Kane a fini meilleur buteur et meilleur passeur décisif de Premier League, le championnat de foot anglais, la saison dernière. Le joueur avait aussi été le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 en Russie avec six réalisations. En revanche, il n'avait marqué aucun but et délivré aucune passe décisive lors de l'Euro 2016.

"Je n’avais aucun problème"

Et il est difficile d'expliquer la méforme de l'attaquant à cet Euro avec ses déclarations. "J’ai vécu des (premiers) matchs difficiles et le but était de faire en sorte que je sois en forme pour les prochains", s'est défendu Harry Kane dans les colonnes du Guardian après avoir cédé sa place en cours de match face à l'Ecosse (0-0). "Je n’avais aucun problème. Je ne sentais pas que je n’étais pas prêt physiquement. J’ai abordé ces rencontres en me sentant aussi bien que durant la saison."

Le capitaine de l'Angleterre a par ailleurs réfuté l'idée selon laquelle les tractations en cours sur son avenir pouvaient affecter ses performances, dans le même média. Les médias britanniques affirmaient toutefois lundi que Manchester City avait formulé une première offre de 100 millions de livres (115 millions d'euros) à Tottenham pour s'attacher ses services.

"Il est fondamental"

Une chose est sûre, Harry Kane garde son totem d'immunité chez les Three Lions. "Il est fondamental non seulement par les buts qu'il marque, mais aussi dans la construction et par tout ce qu'il apporte d'autre. C'est notre joueur le plus important", a affirmé le sélectionneur anglais Gareth Southgate. Mais nul doute que si Harry Kane trouve le chemin des filets lors des matchs à élimination directe, l'Angleterre lui pardonnera son inefficacité actuelle.