L’Angleterre première, la Croatie qualifiée : ce qu’il faut retenir des matchs de mardi à l'Euro

Les deux dernières rencontres du groupe D de l’Euro de football se sont déroulées mardi soir entre la Croatie et l’Ecosse et la République tchèque et l’Angleterre. Et ce sont les Anglais et les Croates qui sont sortis vainqueurs de ces duels avec une belle récompense pour les deux équipes : grâce à son succès (1-0), la sélection anglaise s’est offerte la première place du groupe, tandis que la Croatie a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.

Sterling permet à l’Angleterre de s’installer au sommet

C’est sous un soleil couchant que l’Angleterre a débuté sa rencontre face à la République tchèque mardi soir à Wembley. Et les Anglais savaient qu’ils devaient s’imposer pour retrouver cet antre pour leur huitième de finale. Ce fut le cas au terme d’une partie globalement maîtrisée.

Dès la 2e minute, l’attaquant des "Three Lions" Raheem Sterling donnait le tempo de la rencontre en effectuant un très bon appel conclu d’un lob qui allait s'écraser sur le poteau gauche du but tchèque. Malchanceux, Sterling n’a eu qu’à patienter une dizaine de minutes avant d’ouvrir finalement le score sur une tête à bout portant au second poteau après un bon centre venu de la droite.

Dans un match plutôt ouvert, l’Angleterre a ensuite davantage laissé le ballon à ses adversaires, se montrant malgré tout dangereuse sur une tentative d’Harry Kane bien stoppée par le gardien tchèque Tomas Vaclik.

Malgré quelques situations dangereuses, comme sur un cafouillage après un corner à la 28e minute, la République tchèque n’a jamais pu revenir dans la partie. Et le refrain a été le même en seconde période. L’équipe anglaise a fait preuve de solidité lors de cet acte.

La Croatie se qualifie sur son dernier match

Après son match nul face à La République tchèque lors de sa dernière sortie (1-1), la Croatie est parvenue à se qualifier en venant à bout de l’Ecosse mardi soir (3-1). Les Croates ont dû faire preuve de caractère alors qu’un match nul aurait éliminé les deux équipes.

Dès le début du match, la Croatie a mis le pied sur le ballon et a rapidement ouvert le score grâce à Vlasic (16e). Celui-ci a profité d’une bonne remise de la tête de Perisic sur un centre venu de la droite pour placer une frappe au ras du sol à gauche du but.

Du côté écossais, McGregor a égalisé juste avant la mi-temps. Mais une frappe lumineuse de l’extérieur du pied de Luka Modrić, propulsée depuis l’entrée de la surface de réparation et qui a terminé sa crouse dans la lucarne droite du gardien écossais, a remis les Croates sur de bons rails.

Puis Perisic, déjà buteur contre la République tchèque lors du dernier match, a peaufiné la victoire de son équipe.