Top 14 : le champion de France Castres éliminé, Montpellier qualifié

Le champion de France Castres est éliminé à l'issue de la 26ème et dernière journée du Top 14, battu samedi par Toulon, ce qui profite à Montpellier, vainqueur à Clermont (28-27) et qualifié avec La Rochelle et le Racing 92.

Montpellier, qui accusait 13 longueurs de retard sur la 6ème et dernière place qualificative, après sa défaite à Toulouse, fin février, semblait alors hors course. Quasiment trois mois plus tard, au prix d'une incroyable "remontada" (huit victoires sur les neuf dernières journées) et d'une reprise en main du groupe et du manager Vern Cotter, qui a procédé à des choix forts (François Steyn, Jannie Du Plessis et Ruan Pienaar écartés) et s'est appuyé sur la jeunesse, le MHR a réussi son pari.

Montpellier, le Racing 92, La Rochelle et Bordeaux-Bègles en barrages

Sixièmes avec 70 pts devant Castres (7e, 69 pts), les Montpelliérains se qualifient en compagnie du Racing 92 (4e, 74 pts), vainqueur à Agen (35-3) et de La Rochelle (5e, 71 pts), qui a étrillé Bordeaux-Bègles (81-12). Ils affronteront vendredi ou samedi prochain en barrages Lyon (3e, 78 pts) chez lui, qui avait déjà son billet en poche, tandis que le Racing recevra La Rochelle. Les deux vainqueurs rejoindront en demi-finales, les 8 et 9 juin, Toulouse et Clermont.