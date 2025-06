Top 14 : Bordeaux-Bègles face à Toulouse, les supporters de l'UBB chauffés à blanc

Après avoir longtemps subi la loi du maître rouge et noir depuis son arrivée dans l'élite, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée cette saison comme le nouveau meilleur ennemi du Stade Toulousain, avant le choc en finale du Top 14 samedi soir.

C'est la même affiche que l'an passé. L'Union Bordeaux-Bègles affrontera le Stade Toulousain samedi soir en finale du Top 14. En 2024, les Bordelo-Béglais avaient subi une vraie correction puisque les Toulousains l’avaient emporté 59 à 3. Mais cette fois-ci, l’UBB est sur une dynamique très différente et pour cause, le club a gagné la Champions Cup.

À la veille de cette finale du championnat de France, c’est toute l’agglomération bordelaise, pour ne pas dire le département de la Gironde, qui vibre déjà.

"Bordeaux vit rugby maintenant"

"Écran géant, tireuse et puis en avant ! Vous avez juste à regarder derrière vous, les fuses sont prêtes déjà." Bières livrées, fanions, drapeau derrière le comptoir de son bar... Corentin prépare lui aussi la finale. Passionné de rugby, il a décoré la façade de son établissement aux couleurs de l'UBB. "Bordeaux vit rugby maintenant. C'est important de les soutenir, d'avoir un vrai engouement", lance-t-il.

"On est une énorme famille"

Et le long de la Garonne, sur les quais, c'est la boutique officielle de l'Union Bordeaux-Bègles qui ne désemplit pas. À la veille de cette finale, les supporters croient plus que jamais à la revanche au titre contre Toulouse. "C'est la bonne année pour nous. L'UBB, je les trouve méritants. Quand on les croise dans la rue, on a toujours la possibilité de discuter avec eux, on a l'impression d'être leurs potes. On est une énorme famille", lance ce supporter au micro d'Europe 1.

Toute une ville derrière une équipe

"On y croit ! On monte à Paris pour les supporter, j'espère qu'ils vont faire un très beau doublé", "on sent que c'est toute une ville qui est derrière cette équipe et c'est vrai qu'il y a tout de suite un instinct fédérateur", témoignent ces deux supporters.

La fièvre gagne toute l'agglomération bordelaise. Samedi soir, une immense fan zone place des Quinconces accueillera 25.000 personnes devant un écran géant. 5.000 autres supporters de l'UBB suivront la retransmission de la finale sur le terrain d'honneur du stade Moga à Bègle.