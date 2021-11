Coupe Davis : «On a touché le bonheur», se souvient Yannick Noah

INTERVIEW

Il y a tout juste trente ans, le 26 novembre 1991, les Bleus remportaient la Coupe Davis à Lyon face aux Américains. Une victoire historique contre des joueurs légendaires comme Andre Agassi et Pete Sampras, qui a fait basculer le tennis français dans une autre dimension. Ce vendredi soir, dans "Europe 1 Sport", Lionel Rosso vous fera revivre ce moment légendaire pour le sport français, avec les acteurs de l'époque : Yannick Noah, bien sûr, mais aussi Henri Leconte.

"C'était un moment extraordinaire"

Ce 26 novembre 1991, le palais des sports de Lyon est en liesse. A la fin de la rencontre, qui se solde par une victoire française, Yannick Noah harangue la foule et entraîne ses copains dans ce qui deviendra la chenille la plus célèbre du sport français. Sampras, Agassi et consorts n'ont pas fait le poids face à la furia tricolore.

Après la victoire française, la foule chante Saga Africa, le tube sorti par Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France. Joint par Europe 1 au Cameroun, le chanteur français n'a rien oublié de ce moment inoubliable. "On a touché le bonheur et c'était un moment extraordinaire. Qu'est-ce qui reste ? On a pris un peu de cheveux blancs ! Il reste l'amitié, quelque chose de très fort. Et je pense que cette aventure qu'on a vécu il y a trente ans nous a tous liés à vie."

L'héritage de 1991

En 1991, cela faisait 60 ans que la France n'avait pas gagné la Coupe Davis. Jusqu'alors, à de rares exceptions près, l'histoire du sport français était jonchée de défaites cruelles et de perdants magnifiques. Pour l'un des héros du week-end, Henri Leconte, il y a un avant et un après 1991. "Le fait d'avoir battu les Américains à la maison et avec une envie ! Sincèrement, je pense que ça a déclenché quelque chose et ça a permis de faire comprendre à d'autres disciplines qu'on pouvait gagner."

Avec Yannick Noah puis Guy Forget comme capitaine, la France a depuis remporté trois autres Coupe Davis, mais aucune n'aura suscité autant d'euphorie et d'espoir que celle de 91. Rendez-vous ce vendredi soir à 20h sur Europe 1 pour revivre cette victoire magnifique du tennis français.