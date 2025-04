Tennis : Carlos Alcaraz forfait pour le Masters 1000 de Madrid

Le n°3 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre à Roland-Garros, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid, un mois avant le début du Grand Chelem parisien. L'Espagnol s'est blessé à Barcelone la semaine passée, des examens réalisés mardi ayant confirmé une blessure à l'adducteur de la cuisse droite.

Blessé à la cuisse droite lors de sa finale perdue dimanche à l'ATP 500 de Barcelone, le n°3 mondial Carlos Alcaraz a déclaré forfait jeudi pour le Masters 1000 de Madrid à deux jours de son entrée en lice.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Tennis : Carlos Alcaraz ne soutient pas la plainte des joueurs contre les instances du tennis

Déjà blessé l'an dernier

Le joueur espagnol de 21 ans a expliqué lors d'une conférence de presse qu'il avait "décidé de ne prendre aucun risque" en vue des futures échéances de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Rome début mai et surtout Roland-Garros (25 mai - 8 juin), qu'Alcaraz a remporté l'an dernier après avoir déjà manqué sur blessure une partie de la saison sur terre.

"Je pense que je serai sûrement (de retour) à Roland-Garros, et je vais essayer de faire tout mon possible pour jouer à Rome", a-t-il déclaré. Tête de série n°2 du tableau madrilène, il était exempté de 1er tour et devait affronter pour son entrée en lice le Belge Zizou Bergs ou le Canadien Gabriel Diallo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vainqueur à Madrid en 2022 et 2023, et lauréat mi-avril de son premier titre à Monte-Carlo, Alcaraz n'avait pas été en mesure de s'entraîner depuis son arrivée dans la capitale espagnole lundi. Des examens médicaux réalisés mardi ont confirmé une blessure à l'adducteur de la cuisse droite.