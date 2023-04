Rafael Nadal absent du Masters 1000 de Monte-Carlo : faut-il s'inquiéter ?

Cela fait maintenant quatre mois que Rafael Nadal est blessé à la hanche après l'Open d'Australie, ce qui l'oblige ainsi à déclarer forfait pour le tournoi de Monte-Carlo, lancé ce samedi. Si le champion espagnol donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et fait part d'une amélioration physique, il n'est évidemment pas encore prêt pour le haut niveau, comme il l'a précisé sur son compte Instagram. Il lui faudra donc oublier le Masters 1000 du quartier monégasque, un tournoi qu'il a remporté pas moins de 11 fois.

"L'âge est en train de le rattraper"

Pourtant, à 36 ans, l'absence du maestro, le manque de matchs et donc de rythme, ont des raisons d'inquiéter : "Oui, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. L'âge est en train de le rattraper. En fait, depuis six mois, il a enchaîné des blessures et des reprises", explique Cédric Pioline, ancien joueur professionnel et consultant pour Europe 1. "Le fait qu'il rate le premier tournoi important sur terre battue, à savoir Monte-Carlo, pose des questions, surtout avec un classement qui dégringole tranquillement", remarque-t-il.

Désormais sorti du top 10, l'homme aux 22 Grands Chelems campe la 14e place du classement ATP, ce qui n'était plus arrivé depuis 2005. Mais tout n'est pas perdu et les plus grands supporters de l'Espagnol peuvent se rassurer : Rafa avait déjà loupé Monte-Carlo l'an passé et n'avait gagné que trois matchs sur terre battue, avant de finalement de conquérir sa 14ᵉ couronne à Roland-Garros.