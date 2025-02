Tennis : le numéro 1 mondial Jannik Sinner suspendu jusqu'au 4 mai

AFP / © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En vertu d'un "accord de règlement" conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA), l'Italien Jannik Sinner, actuel N.1 mondial de tennis, sera suspendu trois mois, jusqu'au 4 mai 2025. Le joueur manquera donc les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami en mars, et de Monte-Carlo et Madrid en avril, mais aucun tournoi du Grand Chelem, notamment Roland-Garros.