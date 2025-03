Tennis de table : Alexis et Félix Lebrun sacrés champions de France en double

Devant leur public, les frères Lebrun sont sacrés champions de France en double en battant en finale à Levallois-Perret Esteban Dorr et Florian Bourrassaud, trois sets à un (11-4, 2-11, 11-8, 12-10). Une affiche qui était la même que l'année dernière. Dans la finale féminine du double, Océane Guisnel et Isa Cok remportent le titre.

Alexis et Félix Lebrun ont conservé samedi leur titre de champions de France en double en battant en finale la paire formée d'Esteban Dorr et Florian Bourrassaud trois sets à un (11-4, 2-11, 11-8, 12-10). Les deux paires, respectivement N.1 et N.3 mondiales, avaient fait respecter la hiérarchie en se hissant en finale, comme l'an passé.

Une victoire trois sets à un

À Montpellier il y a un an, les Lebrun l'avaient déjà emporté sur Dorr, leur coéquipier à Montpellier, et Bourrassaud, licencié au Loire Nord TT, à Roanne. Après un excellent début de rencontre, Alexis et Félix Lebrun, également champions d'Europe en titre, sont passés au travers de la deuxième manche.

Mais ils ont finalement repris le dessus, en écartant notamment deux balles de set qui les auraient mené à la belle. Dans la finale féminine du double, Océane Guisnel (Entente Saint Pierraise) et Isa Cok (Quimper Cornouaille) ont pris le dessus sur Pauline Chasselin et Anais Salpin (ALCL TT Grand Quevilly) trois sets à un.