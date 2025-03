Championnats de France de tennis de table : c'est la «Lebrun mania» à Levallois

Félix et Alexis Lebrun disputent ce week-end les championnats de France de tennis de table à Levallois-Perret. Les médaillés de bronze olympiques l'été dernier sont devenus de véritables stars. La notoriété de ces champions est une aubaine pour la discipline qui attire des pratiquants et des passionnés. Les tribunes du Palais Marcel Cerdan de 2.850 places sont pleines à craquer.

Les organisateurs n'ont jamais vu ça de toute leur vie. Les billets pour les championnats de France de tennis de table à Levallois-Perret se sont vendus comme des petits pains. La salle est comble et les supporters sont déchainés, les yeux rivés vers la table numéro 1.

Les médaillés Félix et Alexis Lebrun, associés en double, enchainent les coups de raquette dont ils ont le secret. Jérôme, entraineur de tennis de table au Mans, ne voulait pas rater ça : "Ils nous ont fait vivre un superbe été, donc on est content de les voir ici. Pour nous, c'est inspirant et c'est plus facile pour nous pour éduquer nos jeunes au tennis de table".

Les frères Lebrun se réjouissent de jouer dans une telle ambiance

Des jeunes, il y en a partout dans les tribunes. Santino, huit ans seulement, comprend désormais pourquoi les frères Lebrun sont si forts. "Déjà, ils ont un très bon service et puis ils ont le jeu de jambes. Ils vont bien bouger leurs jambes. Ils ne font pas comme nous. Eux, ils vont se décaler et faire leurs coups. Pour moi, c'est le rêve d'être ici. Je me dis que si je m'entraine tous les jours, je peux y arriver !", confie le petit garçon.

Le cadet des frères Lebrun, Félix, savoure sa nouvelle notoriété qui rejaillit sur toute la discipline. Désormais, les français jouent dans des salles pleines. "Ça reste extraordinaire, cela fait quelque temps que cela arrive, c'est super. J'espère qu'ils se régalent à regarder les matchs. Nous, on reste concentré sur notre compétition et on prend du plaisir à jouer devant du monde, encore plus quand c'est pour nous", raconte Félix.

Mais l'essentiel pour l'ainé, Alexis, c'est de gagner : "Il y a un très bon niveau. On est en course pour aller chercher le titre en double et en simple. On espère remporter un titre, deux, ce serait génial, car c'est dur de gagner les championnats de France, c'est très homogène".

Alexis Lebrun, triple champion de France, espère conserver sa couronne en simple, mais son frère, Félix, a bien l'intention de lui barrer la route.