Tennis de table : les frères Lebrun obtiennent la médaille de bronze en double

Éliminés en demi-finale des Mondiaux de tennis de table à Doha (Qatar), Alexis et Félix Lebrun décrochent une médaille de bronze. Un bon résultat terni par la déception d’un arrêt prématuré face à la paire taïwanaise Lin Yun-Ju et Kao Cheng-Jui. La France n’avait plus atteint ce stade en double messieurs depuis 1952.

Tombés face à plus forts samedi en demi-finale, Alexis et Félix Lebrun ont été éliminés des Mondiaux de tennis de table à Doha et devront se contenter d'une médaille de bronze, un bon résultat au goût cependant amer.

Cette dernière sera peut-être appréciée, quand la déception "sera un peu passée d'ici une ou deux heures", a déclaré Alexis Lebrun, mais le Montpelliérain avait le visage fermé quelques minutes après être tombé face à la paire Taïwanaise Lin Yun-Ju et Kao Cheng-Jui (3-1).

Oui, le champion d'Europe "aurait signé des deux mains" pour une troisième place, lui qui, au Qatar, a fait son retour à la compétition pour la première fois depuis deux mois et une blessure à la main.

Mais pour le moment, la saveur d'avoir garni de deux médailles de bronze - avec la paire Esteban Dorr et Florian Bourrassaud, les autres demi-finalistes - un palmarès français qui n'avait plus connu cela depuis 1997, a laissé place au goût amer d'un parcours arrêté alors qu'ils espéraient mieux.

"A la hauteur du contexte"

N.1 mondiaux, les frères Lebrun sont tombés face à plus forts (8-11, 7-11, 11-9, 10-12) à la Lusail Arena, surpris d'entrée et malmenés jusqu'au bout par Lin Yun-Ju et Kao Cheng-Jui qui avaient déjà écarté de leur chemin deux paires chinoises, dont les têtes de série N.3 Lin Gaoyuan et Lin Shidong.

"Ils ont réussi à avoir une intensité hyper élevée dès le début, qu'on n'a pas réussi à avoir, a analysé Félix Lebrun, une fois qu'on a réussi à monter d'un cran, on était à 50-50 mais on est partis trop tard".

Les Montpelliérains ont paru parfois démunis face au talent et à la réussite de leurs adversaires, parvenant tout de même à aller chercher non sans mal un troisième set.

Et alors qu'ils semblaient en mesure de s'offrir la belle, menant 9-6 dans la quatrième manche, ils ont finalement craqué sur la deuxième balle de match des Taïwanais.

"C'est un peu dur de voir que cela s'arrête comme ça, a regretté Alexis Lebrun, tous les deux on aurait pu faire mieux ".

Ce dernier, au départ également engagé en simple, s'était consacré (après un tour) au double, pour ménager sa main, blessée lors des championnats de France en mars. Sa participation était d'ailleurs incertaine jusqu'à la veille de la compétition.

"Ils ont été à la hauteur dans le contexte dans lequel on est arrivés, a positivé l'entraîneur Nathanaël Molin, on visait la médaille, on l'a fait. Je ne suis pas vraiment déçu".

Pour Félix Lebrun, restera aussi la déception de n'avoir pu faire mieux individuellement, après une élimination en 8es par le Coréen An Jaehyun jeudi (4-3).

"Je me sentais bien et j'avais l'impression de pouvoir aller un peu plus loin. Mais au final, c'est quand même plutôt positif", a-t-il dit.

Dimanche, les Lebrun, accompagnés de Florian Bourrassaud et Esteban Dorr - qui ont dû renoncer à leur demi-finale après la blessure de ce dernier - partageront une même place sur le podium du double messieurs. La dernière fois pour les Bleus, c'était en 1952.