Tennis : après la retraite de Rafael Nadal, qui peut reprendre la couronne du «roi de la terre battue» ?

Rafael Nadal a été salué comme il se doit par les organisateurs de Roland-Garros, à l'ouverture de l'édition 2025, avec un vibrant hommage rendu au meilleur joueur de terre battue de tous les temps. Dans le tennis actuel, quelqu'un peut-il prendre la relève ? Europe 1 fait le point avec son consultant Cédric Pioline.

Jamais un joueur n'aura autant performé dans un tournoi du Grand Chelem. Rafael Nadal et ses 14 titres sur la terre battue de Roland-Garros ont été célébrés dimanche 25 mai, en ouverture de l'édition 2025 des Internationaux de France, lors d'une cérémonie vibrante et pleine d'émotions. L'Espagnol laissera une trace indélébile dans l'Histoire du Grand Chelem parisien, et son empreinte restera gravée sur l'ocre du court central Philippe-Chatrier avec une plaque dévoilée ce dimanche.

"C'est quasiment la question impossible"

Le temps des adieux à "Rafa", véritable légende du tennis et maître incontesté de la terre battue, est passé. Se pose désormais la question qui agite l'esprit des fans de la petite balle jaune : un joueur actuel du circuit masculin peut-il convoiter le titre honorifique de "roi de la terre battue", comme le Majorquin l'a porté mieux que personne ces 20 dernières années ?

"C'est quasiment la question impossible, dans le sens où (Rafael Nadal) lui-même l'a dit, il n'aurait jamais imaginé construire ce palmarès spécifiquement sur terre battue et particulièrement à Roland-Garros", relate Cédric Pioline, ex-cinquième joueur mondial et consultant pour Europe 1.

Le double vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France évoque les propos de l'Américain Pete Sampras, alors détenteur du record du nombre de Grands Chelems remportés (14), qui affirmait que la personne qui battrait ce record n'était "pas encore née". "Nadal l'a dit lui-même : si lui l'a fait, on peut imaginer un jour que quelqu'un d'autre serait capable de le faire. Maintenant, 14 titres, cela veut dire gagner tous les ans pendant 14 années au minimum... Se dire que ce joueur existe à l'heure actuelle ou qu'il est en activité, je ne sais pas", convient Cédric Pioline.

Carlos Alcaraz, le mieux armé pour succéder à Rafael Nadal ?

Gagner autant de titres parait donc mission impossible pour le consultant d'Europe 1, y compris pour les deux premiers mondiaux qui survolent le tennis masculin, l'Italien Jannik Sinner, 23 ans, et l'Espagnol Carlos Alcaraz, 22 ans. "Sur ces deux-là, on en a juste un des deux, Alcaraz, qui a un titre à Roland-Garros (2024). Il faudrait qu'il en gagne encore 13, tous les ans, pour égaler le record, ça l'emmène à 35 ans...", note le directeur du Masters 1000 de Paris.

Dans tous les cas, c'est bien le natif de la région de Murcie, sur la péninsule ibérique, qui est en meilleure position pour s'inviter comme un successeur de Rafael Nadal sur terre battue aux yeux de Cédric Pioline. "Cette année, il a déjà gagné à Monte-Carlo et à Rome, en perdant en finale à Barcelone, donc il est déjà à plus de 90% de victoires sur terre battue avant le début de Roland-Garros. C'est déjà un signal très fort", pointe-t-il.

Par ailleurs, Carlos Alcaraz a 22 ans "a au moins une dizaine d'éditions devant lui. En gagner deux ou trois autres sur les dix à venir avec ce qu'il développe comme jeu, paraît tout à fait possible", souligne toutefois le consultant. Malgré tout, le tennis, le sport de haut niveau, "n'est pas une science exacte. Il peut se passer beaucoup de choses, année après année. Mais sur le papier, bien sûr" qu'il peut endosser ce rôle de "roi de la terre battue", selon l'ancien demi-finaliste des Internationaux de France. Après avoir battu son rival italien chez lui à Rome, Carlos Alcaraz pourrait de nouveau retrouver Jannik Sinner en finale, cette fois à Roland-Garros, et apporter de nouveaux éléments de réponse à cette épineuse question.