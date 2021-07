Sur quelle chaîne regarder les Jeux olympiques de Tokyo ?

Les Olympiades d'été ont enfin commencé après un an de report dû au coronavirus, et les fans de sport se ruent sur leur télévision. Pour regarder les compétitions olympiques, les téléspectateurs devront se rendre sur les chaînes du groupe France Télévisions et Eurosport, les deux diffuseurs officiels des Jeux en France.

France 2, France 3 et France 4

Le groupe audiovisuel public diffusera les épreuves en direct tous les jours, de minuit à 16 heures (il y a 7 heures de décalage avec Tokyo), sur France 2 et France 3. Un replay des compétitions de la veille sera également proposé de 16 heures à 17h30 aux téléspectateurs de la deuxième chaîne française. Aussi, France 4 retransmettra les sports collectifs en journée. Sur le numérique, France Télévisions diffusera toutes les épreuves sur son application France TV Sport.

L'intégralité sur Eurosport

Pour suivre l'intégralité des épreuves olympiques, le groupe privé Discovery proposera les compétitions de la quinzaine sur ses chaînes Eurosport 1 et 2. De plus, le groupe mettra en service sept canaux additionnels pour permettre aux fans de sport de suivre la compétition de leur choix.

Eurosport 4K diffusera les grands événements en ultra très haute définition, puis les autres chaînes seront dédiées à des épreuves spécifiques : les sports de raquette et le golf sur Eurosport 3, les sports artistiques sur Eurosport 4, les sports collectifs sur Eurosport 5, le basket sur Eurosport 6, les sports de combat sur Eurosport 7, le handball sur Eurosport 8 et enfin le volley sur Eurosport 9. Le groupe proposera également les JO sur sa plateforme numérique payante Eurosport Player.

La cérémonie d'ouverture prévue vendredi à 13 heures, heure française, sera diffusée en simultané sur France 2 et Eurosport 1.