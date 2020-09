Soupçons de dopage chez Arkéa-Samsic : "Ça ne fait jamais du bien à l'image du cyclisme"

REPORTAGE

C'est une nouvelle affaire qui pourrait ternir l'image du cyclisme. Les gardes à vue d'un médecin et d'un kinésithérapeute de l'équipe Arkéa-Samsic se poursuivaient mardi soir dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour des soupçons de dopage sur le Tour de France. En attendant, la vie du peloton continue, et mardi, se tenait la course Paris-Camembert. Si les sportifs restent prudents, les spectateurs, eux, sont fatalistes. "Arkéa-Samsic, c'est dommage pour eux, mais je pense que malheureusement il n'y a pas qu'eux. Les premiers du Tour de France, je ne suis pas sûr qu'ils marchent à l'eau claire", confie un spectateur sur le bord de la route.

"On y pense pas sur le vélo"

Devant le bus de l'équipe Arkéa, en revanche, c'est silence radio. Personne ne veut s'exprimer. Le cycliste Paul Ourselin, de la formation Total-Direct Energie, qui connaît bien l'équipe bretonne, reste prudent et fait confiance à la justice. "J'ai plein d'amis dans l'équipe Arkéa qui, je sais, font leur boulot très sereinement et c'est peut-être le cas de tout le monde", confie-t-il à Europe 1, ne voulant pas tirer "de conclusion hâtive". Et de conclure : "On n'y pense pas sur le vélo".

Reste que cette affaire n'est pas une bonne nouvelle pour le cyclisme, déplore le vainqueur de la course du jour, Dorian Godon, d'AG2R La Mondiale. "C'est clair que ça ne fait jamais du bien à l'image du cyclisme, pour les gens qui font leur métier correctement", regrette-t-il. En tout cas, dans le peloton, on assure rester mobilisé et vigilant dans la lutte contre le dopage.