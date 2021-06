SONDAGE - Euro : Paul Pogba est-il le vrai patron des Bleus ?

Pour s'imposer face à l'Allemagne (1-0), en ouverture de son Euro, l'équipe de France a pu compter sur un gros match de son milieu de terrain Paul Pogba. Comme en 2018 lors de la Coupe du monde, le joueur de Manchester United a montré la voie, comme le montre ses statistiques : 13 duels gagnés, 12 ballons récupérés et quatre fautes subies. A l'issue de la rencontre, Paul Pogba a tenu à souligner la prestation de l'ensemble des Bleus. "Sans eux, vraiment, je n'aurais peut-être pas été aussi performant parce qu'ils m'ont aidé, ils ont tous poussé, on a tous fait des efforts et vraiment cette victoire elle est pour tout le monde", a-t-il déclaré, attribuant également cette performance à "ceux qui sont sur le banc et ceux qui étaient dans les tribunes, à nous supporter".

Après ce premier match référence, et avant les deux suivants face à la Hongrie (samedi) et au Portugal (mercredi), la question vous est donc posée :