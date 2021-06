Victoire des Bleus contre l'Allemagne à l'Euro : Pogba, "leader technique et mental de l'équipe"

Ce n'est pas pour rien que l'UEFA l'a désigné comme homme du match lors de la victoire de l'équipe de France mardi soir face à l'Allemagne à l'Euro. Paul Pogba a de nouveau démontré dans ce match qu'il savait répondre présent dans les tournois importants, après une Coupe du monde déjà réussie en 2018. Du côté des statistiques, le milieu de terrain français, qui évolue en club à Manchester United, a gagné 13 duels, récupéré 12 ballons et subi quatre fautes. Autant de preuves de son gros match face aux Allemands.

1 - Paul Pogba face à l'Allemagne ce soir :



12 ballons récupérés, record du match



13 duels gagnés, record du match



4 fautes subies, record du match



Masterclass. @paulpogba@equipedefrancepic.twitter.com/VEcdbbZQrw — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2021

"C'est tellement agréable de le voir jouer simple"

Dans l'après match mardi sur Europe 1, Aline Riera, l'ancienne internationale de l’équipe de France et consultante foot d’Europe 1 pour l’Euro, a ainsi estimé que "le leader technique de cette équipe, le leader mental, ça reste Paul Pogba". "Il est rayonnant, il a simplifié son jeu, et c'est tellement agréable de le voir jouer simple", a abondé le journaliste sportif Laurent Jaoui. "Kanté n'a pas fait un mauvais match non plus. Franchement, le milieu de terrain a fini par prendre l'emprise" sur l'équipe d'Allemagne, a-t-il ajouté.

Une observation semble être partagée par le joueur lui-même qui s'est exprimé au micro du diffuseur M6 à l'issue de la rencontre. "La prestation d'équipe, c'est ça le plus important. Sans eux, vraiment, je n'aurais peut-être pas été aussi performant parce qu'ils m'ont aidé, ils ont tous poussé, on a tous fait des efforts et vraiment cette victoire elle est pour tout le monde", a-t-il déclaré, attribuant également cette performance à "ceux qui sont sur le banc et ceux qui étaient dans les tribunes, à nous supporter".

"Très nettement au-dessus de tout le monde"

Pour l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre, Guy Roux, "Pogba était très nettement au-dessus de tout le monde". Le coach légendaire a salué "sa très grosse présence physique", sa "grosse qualité technique" et son absence "d'agressivité répréhensible". "Il a été le meilleur homme du match, meilleur que tous les Allemands", a-t-il conclu. Au point de les agacer ? Antonio Rüdiger, l'Allemand le plus remonté du soir, a eu un geste pour le moins surprenant à l'encontre de Pogba, en semblant tenter de mordiller l'épaule de ce dernier, très énervé après ce dérapage survenu juste avant la mi-temps.