«Sébastien Loeb : pilote éternel» : un documentaire dans l'intimité de la légende du rallye

À cœur ouvert. Sébastien Loeb, le pilote de rallye aux neuf titres mondiaux en WRC, signe son retour sur le devant de la scène avec un documentaire inédit intitulé "Sébastien Loeb : pilote éternel" réalisé par Romain de L'Écotais et Damien Miloch. Il sera diffusé dimanche soir sur Canal +. Invité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), le Français de 49 ans a accepté les caméras dans son intimité durant une année entière, entre 2021 et 2022.

Habituellement très discret sur sa vie personnelle, ce documentaire était pour Sébastien Loeb l'occasion d'avoir "un beau souvenir pour sa fille" Valentine. "Je me suis dis que ça peut être sympa pour tout le monde et pour avoir un souvenir un peu plus tard. Et c'est vrai que le résultat est plutôt plaisant", s'est-il enthousiasmé au micro de Céline Géraud.

"Pseudo-retraite"

Les équipes de la chaîne cryptée ont suivi l'ancien champion du monde de rallye chez lui, dans son cocon familial, mais aussi durant ses courses. Car bien que l'Alsacien soit à la retraite, il est ponctuellement revenu au volant d'une voiture la saison dernière. Sébastien Loeb avait participé à quatre rallyes en 2022 avec l'équipe M-Sport, remportant notamment le Monte-Carlo en ouverture de la saison.

"J'ai pris une pseudo retraite", a admis Sébastien Loeb dans Europe 1 Sport. "Quand on aime, on a du mal à arrêter", s'est-il justifié, esquissant un sourire en coin. Depuis sa retraite de pilote, annoncée fin 2012, le natif d'Haguenau a "découvert d'autres disciplines" à l'instar du Dakar. Pour le moment, Sébastien Loeb n'a pas d'autres échéances de fixées à venir. Mais une chose est sûre, l'ancien champion de WRC est un homme de défi. Il n'hésitera pas à relever de nouveaux challenges.