Documentaire «Plastic Odyssey» :  le pari fou du nettoyage de l’île d’Henderson

Depuis plus de trois ans, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte parcourent le monde à bord de leur navire pour recycler les déchets plastiques. Leur dernier défi : nettoyer l'île Henderson, située dans le Pacifique, un site jusque-là inaccessible, et transformer le plastique en objets utiles. Le récit de cette aventure est à découvrir ce mercredi sur Canal + Docs à 21h.

L’expédition “Plastic Odyssey” a démarré il y a plus de trois ans. À bord d’un navire, deux jeunes marins et entrepreneurs français, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte, sillonnent les mers et nettoient les plages polluées aux quatre coins du monde. Leur objectif : recycler les déchets plastiques pour en faire des objets utiles, tels que des briques, des planches ou des parpaings qu’ils fabriquent dans des “micro-usines” de recyclage installées près des littoraux ou sur leur bateau.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, en partenariat avec Europe 1, le documentaire qui retrace leur dernière mission menée dans le Pacifique, est diffusé sur Canal + Docs à 21 heures. Le film sera également retransmis jeudi à 22h30 sur Canal +.

Lire aussi - COP16 en Colombie : un sommet sur la biodiversité sous la menace de la guérilla

"On a conçu un parachute pour collecter les déchets plastiques"

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Henderson jouit d’un cadre idyllique. Mais cette île est désormais intégralement recouverte de détritus amenés sur ses côtes par les courants marins. Simon Bernard et son équipage ont tenté, il y a quelques mois, ce que personne n’avait jamais réussi avant eux : récolter les déchets bloqués sur cette île inaccessible à cause de la barrière de corail qui la protège.

“L'innovation la plus folle de cette expédition, ça a été d'utiliser un parachute ascensionnel pour faire voler les déchets au-dessus de la barrière de corail”, explique Simon Bernard, co-fondateur de Plastic Odyssey et interrogé sur Europe 1 mardi soir dans l’émission La France Bouge.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

“Donc on a extrait les déchets, et on a transformé tout le plastique rigide qu'on pouvait recycler directement à bord du bateau, au milieu du Pacifique”, raconte-t-il. “Car c'est ça la spécificité de ce bateau : on peut traiter et recycler du plastique à bord”, détaille Simon Bernard.

Dix tonnes de plastique recyclés… Mais 30 tonnes déversées chaque minute dans l’océan

La suite après cette publicité

En tout, plus de 10 tonnes de matériaux ont pu être recyclés en quelques jours. À travers cette mission, l’équipage de Plastic Odyssey a souhaité montrer qu’une opération de nettoyage des mers d’envergure est possible, qu’elle peut être utile pour fabriquer de nouveaux objets, mais qu’il est également important de réduire notre usage du plastique afin de protéger un océan dans lequel 30 tonnes de plastique sont déversées chaque minute.