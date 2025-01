«Gabriel Attal, l’épreuve du pouvoir», un documentaire confession visionné par Europe 1 en exclusivité

Un documentaire inédit, diffusé ce mercredi soir sur C8, revient sur l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, le plus jeune locataire de Matignon.

C'est un documentaire inédit, diffusé ce mercredi soir à 21h20 sur C8. 18 mois en immersion avec Gabriel Attal pour redécouvrir l’ascension fulgurante du plus jeune Premier ministre de la Ve République. Europe 1 a visionné en exclusivité ce documentaire.

"On m'aurait dit ça il y a sept huit ans, je n'y aurais pas cru"

"Si je me retourne et que je regarde le chemin que j'ai parcouru ces dernières années... On m'aurait dit ça il y a sept huit ans, je n'y aurais pas cru", confie Gabriel Attal dans le documentaire.

Des couloirs de Bercy aux jardins de Matignon, en passant par le bureau de l'Éducation nationale, Gabriel Attal enchaîne les défis les uns après les autres. Le jeune loup est très pressé et imprègne le rythme du documentaire. "C'est une bête politique. Il n'est pas arrivé à Matignon comme ça, par hasard. Gabriel a franchi les étapes une à une", commentent certains dans le documentaire.

"Je chercherai toujours à être libre"

Dans les coulisses des petites et grandes décisions, Gabriel Attal dévoile sa recette pour réussir en politique. Au fur et à mesure, le téléspectateur observe même l'explosion de sa cote de popularité, jusqu'à 55 % d'opinions favorables. Gabriel Attal en profite même pour régler ses comptes avec Emmanuel Macron, qui n'est pas épargné. "Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir."

Gabriel Attal partage aussi des moments d'intimité en famille ou seul avec son chien Volta, dans les jardins de Matignon, avant de nous laisser sur une fin énigmatique. "Je me suis toujours senti libre et quelles que soient les fonctions que j'occuperai plus tard, je chercherai toujours à être libre", indique-t-il. "Gabriel Attal : l’épreuve du pouvoir", à voir ce mercredi soir à 21h20 sur C8.