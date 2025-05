L'ancienne Miss France Sonia Rolland va prendre les rênes d'une série documentaire sur France 2

Selon les informations du "Parisien", l'ancienne Miss France Sonia Rolland sera aux commandes de la deuxième saison de la série documentaire historique "Notre Histoire de France", à la place de l'acteur et humoriste Tomer Sisley. Elle fera ses débuts à la télévision en tant que présentatrice.

Combats, costumes d'époque, scènes de reconstitution... Le programme de France 2 plonge le téléspectateur au cœur de l'Histoire de France, guidé par un conteur. Adaptée d’un format danois diffusé en 2017 avec Lars Mikkelsen, cette série, mêlant fiction et documentaire, avait jusqu'ici pour tête d'affiche l'acteur Tomer Sisley.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais pour sa deuxième saison, "Notre Histoire de France" fait peau neuve, avec un nouveau visage, comme l'a révélé Le Parisien.

Sonia Rolland portera la saison 2

Après six épisodes consacrés à Clovis, Charlemagne, ou encore Jeanne d’Arc, "Notre Histoire de France" rempile pour une deuxième saison, avec des "figures des Lumières, de la Révolution et de l’Empire" à l'honneur, relate Le Parisien. C'est l'ancienne Miss France (2000) et comédienne Sonia Rolland qui reprendra le flambeau. L'héroïne de Tropiques criminels fera ainsi ses débuts à la télévision en tant que présentatrice. Si la date de diffusion n'a pas encore été communiquée par la chaîne, le tournage devrait démarrer dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour sa première édition, diffusée en octobre dernier, le programme de France 2 avait rassemblé des audiences satisfaisantes, avec un excellent lancement le 9 octobre (2,35 millions de téléspectateurs, soit 12,6 % du public et 6,9 % des FRDA-50).